中國研究：新冠變種毒株 影響抗體治療及疫苗保護力

北京一個新冠疫苗接種站外，路人騎車經過、一位婦女在照顧嬰兒車裡的孩子。(美聯社)

中國北京 清華大學、首都醫科大學及研究機構近日發表的一項研究指出，新冠變種病毒對目前抗體治療及疫苗 保護效果構成嚴峻挑戰，並且將跨種傳播到其他的宿主動物上。

「免疫學（Immunity）」雜誌線上發表了中國團隊的一項研究，論文通訊作者為清華大學醫學院張林琦教授、生命科學學院與北京市結構生物學高精尖創新中心王新泉教授以及首都醫科大學北京佑安醫院張彤教授。

研究團隊提到，新型冠狀病毒爆發以來，世界各地的研究團隊利用感染者血液樣本分離高強度中和抗體，開展基於原始病毒株序列設計疫苗，現在已經有多個抗體藥物和預防性疫苗得到了中國和世界衛生組織監管部門緊急批准使用（EUA）。

其中，包括美國製藥公司再生元和禮來公司的抗體雞尾酒療法；輝瑞和BioNtech（BNT）和莫德納公司的mRNA疫苗；嬌生與阿斯利康公司的腺病毒載體疫苗，以及中國滅活、腺病毒載體和重組蛋白疫苗等。

值得注意的是，隨著新冠肺炎在全球的持續流行，病毒變種不斷累積，導致流行病毒株抗原性的改變。去年年底，英國變種毒株B.1.1.7、南非變種毒株B.1.351和巴西變種毒株P.1開始大規模流行，研究團隊指出，這些變種毒株刺突蛋白上的突變很可能影響目前抗體治療藥物和疫苗的保護效果，以及跨種傳播到其他的宿主動物。

研究團隊認為，應立即對單株抗體療法和疫苗進行重新評估和更新，從長遠來看，目標是開發通用的治療和預防干預措施，以保持對所有變種毒株的有效性。

研究指出，「在這一天到來之前，控制新變種的出現需要加快疫苗的推出和積極實踐已被證實有效的公共衛生措施。」