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鐵窗10個月 前香港眾志成員周庭出獄

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鐵窗10個月 前香港眾志成員周庭出獄

中央社台北12日電
周庭上午10時左右現身，先由囚車接送離開懲教所，現場聚集大批媒體。(美聯社)
周庭上午10時左右現身，先由囚車接送離開懲教所，現場聚集大批媒體。(美聯社)

香港眾志副秘書長周庭今天刑滿出獄。周庭因2019年「反送中」運動相關活動獲刑10 個月，出獄後仍有一起違反國安法的案件在身。

綜合港媒報導，周庭上午10時左右現身，先由囚車接送離開懲教所，現場聚集大批媒體，有人大喊「周庭加油」，但周庭未發一語，並於隨後登上小客車，在警方組成的人鏈保護下離開。

2019年6月「反送中」運動爆發後，前眾志主席林朗彥、前秘書長黃之鋒和周庭於同月21日呼籲示威者包圍灣仔警察總部，其後被捕，被控「煽惑他人明知而參與未經批准集結」等罪。

（影音來源：每日新聞YouTube頻道）

去年12月，黃之鋒因為觸犯「煽惑他人明知而參與未經批准集結」等罪，被判入獄13個半月；林朗彥被判7個月，周庭判10個月。

香港01報導，周庭出獄後，仍有一起涉違反港區國安法的案件在身。香港警方去年8月10日拘捕壹傳媒創辦人黎智英、周庭等10人，周庭被指涉嫌觸犯違反「勾結外國或境外勢力危害國家安全罪」，她當時獲准以港幣2萬元及18萬元人事擔保保釋，並交出所有旅遊證件，禁止出境。

從2014年的「占中」抗爭到「反送中」運動，周庭都積極參與其中，曾因此4度被捕。會說日文的周庭不時爭取日本方面支持港人的民主運動，擁有極高國際知名度，許多支持者形容她為「香港民主女神」。

前香港眾志副秘書長周庭今天刑滿出獄。(美聯社)
前香港眾志副秘書長周庭今天刑滿出獄。(美聯社)

香港 反送中 黃之鋒

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