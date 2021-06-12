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天問一號火星探測任務 實現中國航太史6個首次

記者林汪靜／即時報導
中國國家航天局新聞發言人許洪亮12日表示，天問一號火星探測任務實現了6個首次。（圖／取自新浪網）
中國國家航天局新聞發言人許洪亮12日表示，天問一號火星探測任務實現了6個首次。（圖／取自新浪網）

中國國家航天局新聞發言人許洪亮12日表示，在中國航太發展史上，天問一號火星探測任務實現了6個首次，成功實現了透過一次任務完成火星環繞、著陸和巡視三大目標，標誌著中國在行星探測領域跨入世界先進行列。

澎湃新聞報導，許洪亮12日在中國國家航天局舉辦的新聞發布會上表示，第一，天問一號首次實現地火轉移軌道探測器發射；第二，是首次實現行星際飛行；第三，是首次實現地外行星軟著陸；第四，是首次實現地外行星表面巡視探測；第五，是首次實現4億公里距離的測控通訊；第六，是首次獲取第一手的火星科學數據。

許洪亮指出，在世界航太史上，天問一號不僅在火星上首次留下中國人的足跡，而且首次成功實現了透過一次任務完成火星環繞、著陸和巡視三大目標，充分展現了中國航太人的智慧，標誌著中國在行星探測領域跨入世界先進行列。

許洪亮說，外太空是人類共同的財富，探索、開發、和平利用外太空是人類共同的追求。中國將始終堅持平等互利、和平利用、包容發展的原則，加強與國際社會的廣泛合作，共同實施好天問一號後續科學探測任務，力爭取得更多新發現、新成果，實現科學產出最大化，讓航太探索成果為創造人類更美好的未來貢獻更大力量。

中國 火星 航太

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