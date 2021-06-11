不再996了 騰訊試行周三6點下班 網：只是換個地方加班

騰訊旗下光子工作室試行「強制不加班雙休」政策。(中新社資料照片)

互聯網公司996工作現象由來已久，如今有一家反其道而行，試行「強制不加班雙休」政策。「#騰訊試點強制6點下班#」話題11日衝上微博 熱搜第一，引發熱議。網友們暢想「如果每天只上八個小時班」。

紅星新聞報導，不過也有網友表示：「工作量沒變的話，只是換個地方加班而已」、「是不是加上下班時間不許遠程接入辦公系統就更好了？」

據了解，試行「強制不加班雙休」政策的公司是騰訊旗下光子工作室，成立於2008年，和天美藝遊工作室群一樣，主要從事手遊項目開發，大家比較熟知的「和平精英」 、「歡樂鬥地主」都出自該工作室。

光子工作室群表示，為鼓勵員工勞逸結合，進一步提升工作效率，同時也更好地關注身心健康，留出更多時間陪伴家人。工作室提倡「快樂工作，健康生活」，要求員工保持有規律的健康作息。

從網上流出的加班管理機製表上看，該工作室嚴格限制了上班時間。不過，「雙休」確實是雙休，但「不加班」卻不是通常理解的不加班。

具體來看，自14日起，光子工作室將嚴格遵守周三健康日，周三晚6時下班，其他工作日不晚於晚上9時離開辦公區域，如果有特殊需要提前報備審批。此外，周末全面雙休，節假日休假嚴格按照國家法定節假日安排休假。

如果加班人數超過部門的10%，違規團隊下周五個工作日全體晚6時下班，周末違規加班的團隊，連續四周不准加班。

對比同行的996，晚上9時前下班也稱得上是「不加班」了。如果嚴格按照規定作息，光子工作室員工每周的上班總時間為49.5小時（午休1小時），比996少16.5小時，相當於少上一天半的班。

而根據現行有關法律，實行每天八小時，每周44小時工作制。每天加班一般不超過一小時，特殊情況不能超過三小時，每個月不能超過36小時。