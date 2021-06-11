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甘肅馬拉松調查通報 官方證實景泰縣委書記自殺

中央社台北11日電

甘肅馬拉松賽釀21死，官方今天通報調查結果，定調是「公共安全責任事件」，宣布27 名公職人員遭懲處。其中，景泰縣委書記李作璧被指「應負主要領導責任」，因為已死亡，不再給予處分。

陸媒西部大開發雜誌官方微博10日報導，李作璧9日上午10時左右在家中跳樓自殺；此前多個自媒體指他死前一天被紀委部門約談。李作璧自殺在網路引發議論是「以死謝罪」還是「出來頂罪」，直到今天，官方才證實他死亡。

綜合新京報、人民日報報導，甘肅省委省政府聯合調查組11日下午舉行新聞發布會稱，警方9日接到報警稱一男子從自家墜樓身亡，經核查，墜樓男子為景泰縣委書記李作璧。目前警方已「排除他殺」，具體情況正在進一步調查中。

據報導，聯合調查組認定，這是一起由於極限運動項目百公里越野賽在強度難度最高賽段遭遇大風、下雨、降溫的高影響天氣，賽事組織管理不規範、運營執行不專業，導致重大人員傷亡的「公共安全責任事件」。

調查認定，甘肅晟景體育文化發展有限公司對事件的發生負有直接責任，公司負責人張小燕等5人已正式批准逮捕，由司法機關依法追究其刑事責任。賽事主辦方、承辦方、協辦方、執行運營方16家單位及其27名相關人員對事件的發生負有責任，應依法依紀追究責任

聯合調查組並公布27名公職人員被追責問責，包括5名省管幹部和22名非省管幹部。

在主辦單位及其責任人員部分，對白銀市委書記蘇君給予政務警告處分；對白銀市委副書記、市長張旭晨給予政務記過處分。

在承辦單位及其責任人員部分，景泰縣委、縣政府、白銀市體育局被控負有賽事承辦和實施職責。其中，景泰縣委書記李作璧對事件負有「主要領導責任」，因李作璧在事件發生後已死亡，依據「中國共產黨紀律處分條例」第36條規定，對其違紀問題作出書面結論，「不再給予處分」。

另外在具體承辦單位及責任人員部分，景泰縣景區管委會主任丁柯涯、副主任羅文濤嚴重違紀違法並涉嫌職務犯罪，已被採取留置措施，待審查調查終結後，依法依規處理。

由白銀市委、市政府主辦，景泰縣承辦的第4屆黃河石林山地馬拉松越野賽5月22日進行4小時後，突遇極端天氣，多名選手出現低溫症。172名參賽者有21人死在賽道上，其中包括梁晶、黃關軍等頂尖選手。

事故傳出引發全球震驚後，甘肅省委傳達中共總書記習近平以及國務院總理李克強對這起事故的指示和批示，強調將「嚴肅追責問責」。

甘肅 馬拉松 國務院

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