廣州確診病例基因測序相似度逾98% 零號病人或成謎

有專家稱，對於廣州的零號病人，有可能發現不了。圖為廣州高考考生身穿防護服離開隔離考點。（中新社）

廣東的新冠肺炎疫情 持續，廣州8日再增8宗本地確診（包括1宗無症狀感染者轉歸確診）。5月21日起，廣州通報了此波疫情的首宗確診病例，在至今近三周的時間內，廣州的零號病人仍未找到，且傳播鏈亦尚未切斷。

對此，有中國 專家表示，廣州的所有陽性病例基因測序相似度達到98%以上，但進一步的溯源工作就仍需要一定時間。也有專家認為，「廣州零號病人或成謎」。

廣州市衛健委疾控處副處長李鐵鋼在接受中國央視訪問時表示，廣州的所有陽性病例都在一條傳播鏈上，「我們對廣州所報告的陽性病例進行基因測序，結果顯示所有陽性病例相似度都達到98%以上，目前這些病例的傳播鏈是比較清晰的。」

李鐵鋼說，要想明確零號病例，還需要進一步調查，需要專業機構和人員花一定的時間去對病例的相關資料，包括臨床資料、分子生物學資料進行進一步收集、分析、整理和匯總，最終形成研判結果。

李鐵鋼指出，「我想通過省、市、區、國家和地方督導工作組的努力和多部門數據的共享，未來會給大家一個明確的結果，來回答廣州市這波疫情到底是從哪兒來。」

但也有專家對今次廣州疫情的溯源工作看法並不樂觀，有流行性病學專家分析指，廣州的首宗病例在荔灣區，荔灣區並無進口貨物的港口和集散地，且首宗病例並非與進口物品相關聯的人，即是首宗病例郭某並非零號病人，而她暴露的途徑可能是被病毒汙染的環境，以及感染了病毒的人。排查其環境樣本相對容易，但是排查一個偶然與之接觸的攜帶病毒的人，難度會很大。

中國疾病預防控制中心流行病學首席科學家曾光亦表示，「對於廣州的零號病人，我是這樣看的，有些東西是可以發現的，有些東西是發現不了的，科學都是這樣，不是所有的謎底都能解開，也許用我們現在的這種手段是查不到的。關鍵是我們需要汲取經驗和教訓，如何能盡早發現病人。」

曾光指出，新冠病毒的變異毒株正在顛覆人類的防控，「新的變異毒株正在挑戰我們國家的防線，也在挑戰東亞、東南亞等其他國家的防線。它在挑戰公共衛生防控防線後，又開始挑戰疫苗 防線。」他認為，疫苗並不是100%保護，但中國只要加緊接種疫苗，特別是口岸城市要集中力量提高，雖然病毒有入境風險，但不會因此傳播開。