我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登廢除抖音微信禁令 但將對外國app做安全審查

9年前雲南礦坑肺炎病例 或為COVID疫源調查關鍵

廣州確診病例基因測序相似度逾98% 零號病人或成謎

記者賴錦宏／即時報導
有專家稱，對於廣州的零號病人，有可能發現不了。圖為廣州高考考生身穿防護服離開隔離考點。（中新社）
有專家稱，對於廣州的零號病人，有可能發現不了。圖為廣州高考考生身穿防護服離開隔離考點。（中新社）

廣東的新冠肺炎疫情持續，廣州8日再增8宗本地確診（包括1宗無症狀感染者轉歸確診）。5月21日起，廣州通報了此波疫情的首宗確診病例，在至今近三周的時間內，廣州的零號病人仍未找到，且傳播鏈亦尚未切斷。

對此，有中國專家表示，廣州的所有陽性病例基因測序相似度達到98%以上，但進一步的溯源工作就仍需要一定時間。也有專家認為，「廣州零號病人或成謎」。

廣州市衛健委疾控處副處長李鐵鋼在接受中國央視訪問時表示，廣州的所有陽性病例都在一條傳播鏈上，「我們對廣州所報告的陽性病例進行基因測序，結果顯示所有陽性病例相似度都達到98%以上，目前這些病例的傳播鏈是比較清晰的。」

李鐵鋼說，要想明確零號病例，還需要進一步調查，需要專業機構和人員花一定的時間去對病例的相關資料，包括臨床資料、分子生物學資料進行進一步收集、分析、整理和匯總，最終形成研判結果。

李鐵鋼指出，「我想通過省、市、區、國家和地方督導工作組的努力和多部門數據的共享，未來會給大家一個明確的結果，來回答廣州市這波疫情到底是從哪兒來。」

但也有專家對今次廣州疫情的溯源工作看法並不樂觀，有流行性病學專家分析指，廣州的首宗病例在荔灣區，荔灣區並無進口貨物的港口和集散地，且首宗病例並非與進口物品相關聯的人，即是首宗病例郭某並非零號病人，而她暴露的途徑可能是被病毒汙染的環境，以及感染了病毒的人。排查其環境樣本相對容易，但是排查一個偶然與之接觸的攜帶病毒的人，難度會很大。

中國疾病預防控制中心流行病學首席科學家曾光亦表示，「對於廣州的零號病人，我是這樣看的，有些東西是可以發現的，有些東西是發現不了的，科學都是這樣，不是所有的謎底都能解開，也許用我們現在的這種手段是查不到的。關鍵是我們需要汲取經驗和教訓，如何能盡早發現病人。」

曾光指出，新冠病毒的變異毒株正在顛覆人類的防控，「新的變異毒株正在挑戰我們國家的防線，也在挑戰東亞、東南亞等其他國家的防線。它在挑戰公共衛生防控防線後，又開始挑戰疫苗防線。」他認為，疫苗並不是100%保護，但中國只要加緊接種疫苗，特別是口岸城市要集中力量提高，雖然病毒有入境風險，但不會因此傳播開。

疫情 中國 疫苗

上一則

女神邀約 從早到晚「泡」在圖書館 南大招生急撤

延伸閱讀

疫苗瓶頸 紐約市11郵編區接種率僅三成

疫苗瓶頸 紐約市11郵編區接種率僅三成
美商黑水要賺疫苗財 遭爆插旗聯亞旗下COVAXX分銷協議

美商黑水要賺疫苗財 遭爆插旗聯亞旗下COVAXX分銷協議
華盛頓州開放大麻店接種 打完疫苗免費呼麻

華盛頓州開放大麻店接種 打完疫苗免費呼麻
「越快越好！」侯友宜喊話中央：新北一支疫苗也沒了

「越快越好！」侯友宜喊話中央：新北一支疫苗也沒了

熱門新聞

習近平要求努力塑造可信、可愛、可敬的中國形象。新華社

戰狼要變可愛了? 習近平最新談話透露端倪

2021-06-02 12:34
南京李女士花30萬買了一塊勞力士「庫存表」。（取材自正觀新聞）

南京女花30萬買勞力士 竟是11年「庫存表」

2021-06-07 08:00
新冠肺炎爆發初期，病患多與武漢華南海鮮市場有關。（中新社資料照片）

世衛：武漢華南海鮮市場 不是新冠疫情發源地

2021-06-08 21:28
中國國台辦發言人馬曉光。（新華網）

因中國介入台購買BNT破局？ 北京再發新聞稿澄清

2021-06-02 12:16
湖北省鄂州市一家3口爆出亂倫事件，這兩天在推特、微博等社群平台瘋傳，數百張家人對話擷圖、性愛照片影片在瘋傳。 （唯美村網站截圖）

「毀三觀」 湖北1家3口驚世亂倫? 網友喊警方快查

2021-05-29 08:00
中國、印尼宣布春苗行動：抵制「疫苗民族主義」。（取材自中國外交部網站）

中國、印尼宣布春苗行動：抵制「疫苗民族主義」

2021-06-05 23:01

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >