廣東疫情惡化 引發貿易受擾、出口價格上揚疑慮

疫情影響中國港口作業，可能導致出口價格上漲。 路透

經濟學家示警，中國 南方再度爆發新冠疫情 ，可能導致幾個大型港口的運作受限，使國際貿易進一步受擾、中國出口價格上揚的疑慮升高。

中國最重要的製造中心之一廣東省5月下旬傳出逾100例新增感染病例，促使政府採取嚴格的應對措施；深圳鹽田港的工人出現新冠肺炎檢測陽性反應後，出口作業5月時中止近一周，貨櫃碼頭的作業量大幅下滑；由於當局實施防疫措施，船隻靠泊數量也銳減。

鹽田港作業放慢已讓鄰近的南沙、蛇口港擁塞狀況惡化，凸顯全球海運面對中國疫情爆發時的脆弱性；貨櫃輪龍頭業者馬士基的簡森表示：「問題在於港口的規模，鹽田港在所有市場都很活躍，是全球最大港口 之一，這也引發漣漪效應。」

鹽田港的狀況也讓中國貿易表現的壓力升高；疫情期間，電子產品和家電等封鎖措施相關商品的海外需求持續升高，中國貿易表現情強勁；中國出口激增，已扶助該國經濟在受到疫衝擊後迅速復甦。

中國5月出口較去年同期成長27.9%，低於經濟學家預期的32.1%；分析師推測，疫情干擾可能拖累未來的表現。

ING大中華區經濟學家彭藹嬈表示：「我們預期中國6 月貿易和生產數據將受影響，這可能會推升電子產品的價格並影響中國的出口價格，進而影響美國 和歐洲的進口價格。」