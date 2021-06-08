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紐時：美情報研判 習對武統台灣有顧慮 怕毀台積電產線

國際組／綜合報導
中國國家主席習近平8日在青海省海北藏族自治州剛察縣。(新華社)
中國國家主席習近平8日在青海省海北藏族自治州剛察縣。(新華社)

紐約時報報導，美國情報圈研判中共總書記習近平對武統台灣有所顧慮，原因之一是怕動武恐摧毀全球晶圓代工龍頭台積電產線，有損中國發展尖端技術的大計。

美國參議院最快將於8日表決規模龐大的產業政策法案，在中國競爭威脅加劇的情況下，美國兩黨議員有望拋下政治成見，支持聯邦政府撒錢扶植民間產業，鞏固美國製造與技術優勢，而半導體是可望受惠的重點產業之一。

法案包含對美國半導體產業提供520億美元補貼，另外1,950億美元投入科學研發領域。半導體補貼計畫用意是強化美國本土晶片製造能力，並吸引頂尖外商在美國設置先進晶圓廠。

紐時報導，這項法案最引人注目的地方，是其資助的項目與「中國製造2025」的相似程度。北京政府6年前宣布的「中國製造2025」計畫，將巨額政府開支投入到該國尋求不依賴外部供應商的技術行業。

在美方積極爭取下，台積電去年宣布投資120億美元在亞利桑那州設廠。報導說，台積電算是異數，因為台積電在台灣部分廠區向大陸供貨，其他廠區向歐美國家供貨。

在外界憂心中國國家主席習近平可能試圖武力攻台之際，台積電同時供貨給中國和歐美的狀態，已捲入北京和華盛頓間關於台灣的爭端。美國情報官員認為，習近平對動武猶豫不決，部分原因是擔心台積電的生產線可能被摧毀，這將讓中國的電腦和電信戰略大受打擊。一位情報官員最近表示，此風險對習近平來說「實在太大了」。

但沒有人願意依靠這種地緣政治算計。因此，川普政府在任期的最後一年，開始拉攏台積電在美國亞利桑那州鳳凰城地區建造更大的工廠。

美國 台積電 中國

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