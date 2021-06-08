美軍機入台引中國網友不滿 譏諷胡錫進武統言論

《環球時報》總編輯胡錫進曾多次發文稱，「美軍機抵台就開戰」。（觀察者網）

美國 參議員搭乘美軍機降落台灣 ，中國 網友十分關注。此前中國外交使節及官媒、媒體人曾多次釋放「美軍入台之際，就是武統台灣之時」等言論。不過中國外交部7日的回應僅重彈一中舊調，對美軍機入台隻字不提，引發中國網友不滿。

7日，在中國外交部例行記者會上，發言人汪文斌就美台互動一事表示，此舉嚴重違反「一個中國原則」和「中美三個聯合公報」規定，中方堅決反對，已向美國提出嚴正交涉。

汪文斌説，「中方敦促美國把堅持奉行一個中國政策的表態落到實處，立即停止與台灣開展任何形式的官方往來，慎重處理台灣問題，不向台獨分裂勢力發出任何錯誤信號，以免給中美關係和台海和平穩定造成進一步嚴重損害。」

不過，該官方回應卻對美軍C-17運輸機降落台灣一事隻字未提。這引發中國網友不滿。有網友將解放軍退役中將王洪光、中國官媒「環球時報」總編輯胡錫進、中共駐美公使李克新等「美軍在台灣現蹤之日，就是武統台灣之時」一類言論貼出，質疑北京的態度。

有中國網友質疑，美國軍機公開降落台灣機場，「説好的武統呢」、「你正告多少次了，聽你的了嗎？」「美軍來台是底線，不是來了嗎？我就看看底線動是不動」，網友亦有到胡錫進微博下嘲諷「光説不練啊，胡總編」、「胡編，我就討你個説法」。

胡錫進及「環球時報」的文章曾多次稱「美軍機抵台就開戰」，近日則連發數篇感言，並安慰網友稱，胡錫進稱：「對於這種遊戲，中國這邊的網友難免生氣，但老胡非常肯定的是，從蔡英文到台軍的感受則是心驚肉跳。我想説，中國有著什麼時候發脾氣以及怎麼發脾氣的主導權，台當局的選擇只有等待。 」不過中國網友對此似乎並不買帳。