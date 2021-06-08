我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

側記╱今日楊安澤 已非3年前青澀楊安澤

最快今秋 美國兒童及嬰幼兒有新冠疫苗可打

美軍機入台引中國網友不滿 譏諷胡錫進武統言論

記者賴錦宏／即時報導
《環球時報》總編輯胡錫進曾多次發文稱，「美軍機抵台就開戰」。（觀察者網）
《環球時報》總編輯胡錫進曾多次發文稱，「美軍機抵台就開戰」。（觀察者網）

美國參議員搭乘美軍機降落台灣中國網友十分關注。此前中國外交使節及官媒、媒體人曾多次釋放「美軍入台之際，就是武統台灣之時」等言論。不過中國外交部7日的回應僅重彈一中舊調，對美軍機入台隻字不提，引發中國網友不滿。

7日，在中國外交部例行記者會上，發言人汪文斌就美台互動一事表示，此舉嚴重違反「一個中國原則」和「中美三個聯合公報」規定，中方堅決反對，已向美國提出嚴正交涉。

汪文斌説，「中方敦促美國把堅持奉行一個中國政策的表態落到實處，立即停止與台灣開展任何形式的官方往來，慎重處理台灣問題，不向台獨分裂勢力發出任何錯誤信號，以免給中美關係和台海和平穩定造成進一步嚴重損害。」

不過，該官方回應卻對美軍C-17運輸機降落台灣一事隻字未提。這引發中國網友不滿。有網友將解放軍退役中將王洪光、中國官媒「環球時報」總編輯胡錫進、中共駐美公使李克新等「美軍在台灣現蹤之日，就是武統台灣之時」一類言論貼出，質疑北京的態度。

有中國網友質疑，美國軍機公開降落台灣機場，「説好的武統呢」、「你正告多少次了，聽你的了嗎？」「美軍來台是底線，不是來了嗎？我就看看底線動是不動」，網友亦有到胡錫進微博下嘲諷「光説不練啊，胡總編」、「胡編，我就討你個説法」。

胡錫進及「環球時報」的文章曾多次稱「美軍機抵台就開戰」，近日則連發數篇感言，並安慰網友稱，胡錫進稱：「對於這種遊戲，中國這邊的網友難免生氣，但老胡非常肯定的是，從蔡英文到台軍的感受則是心驚肉跳。我想説，中國有著什麼時候發脾氣以及怎麼發脾氣的主導權，台當局的選擇只有等待。 」不過中國網友對此似乎並不買帳。

中國 台灣 美國

上一則

快看世界／中國「迷途」象群 成國際動物明星

下一則

推進南海行為準則 中國、東協重慶會商

延伸閱讀

美軍撤出阿富汗 換CIA為這事傷腦筋

美軍撤出阿富汗 換CIA為這事傷腦筋
軍機抵台政治秀 美台蠶食策略再突破

軍機抵台政治秀 美台蠶食策略再突破
黑白集／台灣變成了蛇

黑白集／台灣變成了蛇
佛奇改口 共和黨喊「下台」 中媒罵「背叛」

佛奇改口 共和黨喊「下台」 中媒罵「背叛」

熱門新聞

習近平要求努力塑造可信、可愛、可敬的中國形象。新華社

戰狼要變可愛了? 習近平最新談話透露端倪

2021-06-02 12:34
湖北省鄂州市一家3口爆出亂倫事件，這兩天在推特、微博等社群平台瘋傳，數百張家人對話擷圖、性愛照片影片在瘋傳。 （唯美村網站截圖）

「毀三觀」 湖北1家3口驚世亂倫? 網友喊警方快查

2021-05-29 08:00
南京李女士花30萬買了一塊勞力士「庫存表」。（取材自正觀新聞）

南京女花30萬買勞力士 竟是11年「庫存表」

2021-06-07 08:00
中國國台辦發言人馬曉光。（新華網）

因中國介入台購買BNT破局？ 北京再發新聞稿澄清

2021-06-02 12:16
中國、印尼宣布春苗行動：抵制「疫苗民族主義」。（取材自中國外交部網站）

中國、印尼宣布春苗行動：抵制「疫苗民族主義」

2021-06-05 23:01
華為於2日晚在深圳總部以線上直播方式，推出多款搭載新作業系統鴻蒙（Harmony OS 2）的行動裝置。圖為位在雲南昆明的華為實體店。（中新社）

涉商業利益？ 華為鴻蒙直播發布被封

2021-06-04 02:24

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
涉「路怒」槍殺6歲童 女嫌是台灣移民之女

涉「路怒」槍殺6歲童 女嫌是台灣移民之女

你看過大象睡覺嗎？雲南野象群暫停遷移 三五成群躺平

你看過大象睡覺嗎？雲南野象群暫停遷移 三五成群躺平
加州路怒槍殺6歲男童 女嫌曾患嚴重抑鬱

加州路怒槍殺6歲男童 女嫌曾患嚴重抑鬱
超強另一半 呂艾玲是楊安澤頭號軍師、戰將

超強另一半 呂艾玲是楊安澤頭號軍師、戰將
「羅志祥小三」重創形象 愷樂嫁醫師不再復出

「羅志祥小三」重創形象 愷樂嫁醫師不再復出