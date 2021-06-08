中共建黨百年將屆 傳多名毛左人士被跨省逮捕

綜合中國國內外訊息，中國對擁護毛澤東思想的多名左派人士進行跨省逮捕。(美聯社)

綜合中國 國內外訊息，在山東省濟寧市警方為首的動員下，5月間中國華北數省警方對擁護毛澤東思想的多名左派人士進行跨省逮捕。消息人士認為，這是中共 為7月1日建黨百年維穩的一環。

根據訊息顯示，這項跨省逮捕行動由濟寧市警方發動，於5月12日展開，且以秘密方式進行，導致不少鎖定對象被捕後，連家人都不知道，直到鎖定對象失聯多天發現情況不對勁，家人才輾轉得知這項逮捕行動。

由於一直沒被披露，警方迅速擴大逮捕對象，行動遍及山東、河北、河南、陝西等華北省分，導致包括檯面人物在內的多人被捕。因此，毛左人士及社團將這次行動稱為「512大抓捕」，並自5月下旬至今上網披露這項逮捕行動，並展開串聯及聲援，但遭到各種形式的壓制。

訊息指出，這波首先被捕的是知名毛左人物、現年77歲的山東曲阜師範大學教授馬厚芝。2009年，他在重慶公開宣布成立「中國毛澤東主義共產黨」，並推舉高喊「唱紅打黑」的時任中共重慶市委書記薄熙來出任「總書記」，被依「顛覆國家政權罪」判刑10年，直到2019年10月14日才獲釋。

此後，毛左陣營至少有劉清風、付鳴翔、胡加洪、聶聚寶、鄔榮華等人陸續被捕。但僅有現年未滿30歲的鄔榮華被捕時，偷偷拍下自己被上手銬的畫面。而除上述人士外，毛左團體認為應該還有其他人被捕，只是尚待證實。另外，還有一些相關人員一度被警方傳訊，後被釋放。

訊息指出，大批毛左支持者近來紛紛去電濟寧市公安 局，質疑警方為何要逮捕上述毛左人士。而濟寧市公安局則回應，這些人士涉及「團伙犯罪」，且「肯定有罪」，但「和宣傳毛主席沒有關係」。

另有一名警官則聲稱「辦案涉及警務秘密，沒有義務告知」，甚至反指聲援者「為什麼要把這個事鬧到社會上去搞什麼聲援，這是炒作」。

根據毛左網站顯示，還有毛左支持者提到，自己打到濟寧市公安局討說法時，被接電話的員警恐嚇。對方說，「想再跟我吵就試試，馬上來辦你」。

有消息人士解讀，中共建黨百年即將到來，當局極度需要穩定環境，深怕在民間有一定號召力的毛左陣營在7月1日黨慶前生事，影響大局。然而，如果沒有什麼具體犯罪事實，或是像馬厚芝當年「組黨」的誇張舉動，這些人應該不會受到太嚴苛的對待。