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中國高考生上網作弊 官方：5G訊號未被屏障

中央社台北8日電
中國高考7日登場，武漢一處考場傳出考生用5G手機上網作弊。圖為北京參加高考的考生。(美聯社)
中國高考7日登場，武漢一處考場傳出考生用5G手機上網作弊。圖為北京參加高考的考生。(美聯社)

中國高考（大學入學考試）7日登場，武漢一處考場傳出考生用5G手機上網作弊。官方回應，可能是因為考場的設備沒有效屏障5G訊號，才讓考生有機可趁。這個說法引輿論熱議。

綜合央視、界面新聞、新京報報導，這起引起熱議的作弊事件，發生在武漢市黃陂區的一處考場，一名考生7日下午在考數學科時，將試題拍照上傳至解題網站「小猿搜題」，搜尋答案。

根據武漢市黃陂區教育局7日晚間發布，經調閱監視攝影機畫面，確認這名考生確有作弊行為，因此已決定取消其今年的考試資格，已考完的科目成績不予採計；另一方面，針對失職監考人員，已停止當事人參與今年高考監考資格；後續相關人員的懲處，將由區紀檢監察機關進一步調查、處理。

然而這起事件仍引起不少民眾討論，關鍵的原因是，為了避免考試作弊，中國高考考場均會使用訊號屏障儀器，在考試期間讓考場及周邊的通話及網路失效，待考試結束後才會恢復正常。

有不少住在考場附近的民眾在網路上現身說法表示，這幾天的訊號確實很差。因此這名考生得以「突破重圍」，也成了話題。

報導提到，黃陂區招考辦公室對外解釋，這名作弊的學生使用的是5G手機，可能是因為考場現有的設備無法有效的遮蔽5G訊號，形成漏洞，才讓該名考生能用手機上傳考題。

官方這樣的說法再次在網上引起波瀾，有人說「沒有辦5G的考生就吃虧了」、「辦5G不只打遊戲變快，高考還可以找幫手」；另有人笑稱，這是電信業者為了推廣5G的廣告手段。

報導指出，監考人員第一時間未發現作弊行為，直到「小猿搜題」向當地教育單位通報，平台疑似出現高考試題，這起事件才被揭發。

小猿搜題8日上午發表聲明指出，工作人員7日下午進行平台的後台監測時，發現了疑似高考試題，隨即向有關部門舉報，並將後台相關資料提供查核。題目並未在平台上顯示，也未洩露。

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