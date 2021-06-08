憂院校改制使學歷貶值 蘇浙學生維權爆警民衝突

中國江蘇和浙江近期推動「獨立學院」改制合併成職業技術院校，有學生憂學歷貶值，不利日後求職，發起維權請願，和警方爆發激烈衝突。(擷自迷迭香Twitter)

中國 江蘇和浙江近期推動「獨立學院」改制合併成職業技術院校，有學生憂學歷貶值，不利日後求職，發起維權請願，和警方爆發激烈衝突。目前蘇浙當局已宣布暫停合併工作。

「獨立學院」是中國一種特殊型態的高等學校，是由普通高校（大學）和社會組織或個人合作興辦的大專院校，校名多會掛上知名大學名稱。「獨立學院」的錄取分數較一般高校低，學費也較高，但因可享掛名大學資源，而受到一些學生青睞。

不過中國教育部 近年加快推動「獨立學院」改制，2020年5月印發「關於加快推進獨立學院轉設工作的實施方案」，要求「獨立學院」要轉設為民辦、公辦學校，或終止辦學。另外，有些「獨立學院」也和職業院校合併成為「職業技術大學」。

中國網路近日出現多則大學生維權的影片。據了解，一間名為「南京師範大學中北學院」的學生和家長為抗議校方改制，造成文憑被「降格」，而在校內維權，繼而和大批警員發生激烈衝突。

影片中可見，有民眾激烈拉扯，有人被警員抬離、架離，還有疑為維權的民眾高舉雙手，和警方對峙。

除了江蘇，香港 眾新聞也報導，「浙江工業大學之江學院」和「浙江財經大學東方學院」的學生和家長自4日起，也因為陳情、抗議院校改制而和警方發生衝突。

報導指出，這些學生認為學校改制為「職業本科」是「詐騙」，指他們當初高考（大學入學考試）分數在本科（學士）分數線以上，交了數十萬人民幣的學費，現在學校卻要「降格」為職校。

報導也引述一名在江西就讀「獨立學院」的學生表示，他們擔心學校改制後，參加研究所考試和公務員考試的資格將受影響，也指一般公司不認可職業專科學院，將影響求職。

而蘇浙兩省在爆發上述衝突後，教育廳已分別於7日和5日宣布，全面暫停「獨立學院」和「高職院校」的合併轉設工作。