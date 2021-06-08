我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

超強另一半 呂艾玲是楊安澤頭號軍師、戰將

美成立「突擊工作小組」 針對中國不公平貿易行為

憂院校改制使學歷貶值 蘇浙學生維權爆警民衝突

中央社上海8日電
中國江蘇和浙江近期推動「獨立學院」改制合併成職業技術院校，有學生憂學歷貶值，不利日後求職，發起維權請願，和警方爆發激烈衝突。(擷自迷迭香Twitter)
中國江蘇和浙江近期推動「獨立學院」改制合併成職業技術院校，有學生憂學歷貶值，不利日後求職，發起維權請願，和警方爆發激烈衝突。(擷自迷迭香Twitter)

中國江蘇和浙江近期推動「獨立學院」改制合併成職業技術院校，有學生憂學歷貶值，不利日後求職，發起維權請願，和警方爆發激烈衝突。目前蘇浙當局已宣布暫停合併工作。

「獨立學院」是中國一種特殊型態的高等學校，是由普通高校（大學）和社會組織或個人合作興辦的大專院校，校名多會掛上知名大學名稱。「獨立學院」的錄取分數較一般高校低，學費也較高，但因可享掛名大學資源，而受到一些學生青睞。

不過中國教育部近年加快推動「獨立學院」改制，2020年5月印發「關於加快推進獨立學院轉設工作的實施方案」，要求「獨立學院」要轉設為民辦、公辦學校，或終止辦學。另外，有些「獨立學院」也和職業院校合併成為「職業技術大學」。

中國網路近日出現多則大學生維權的影片。據了解，一間名為「南京師範大學中北學院」的學生和家長為抗議校方改制，造成文憑被「降格」，而在校內維權，繼而和大批警員發生激烈衝突。

影片中可見，有民眾激烈拉扯，有人被警員抬離、架離，還有疑為維權的民眾高舉雙手，和警方對峙。

除了江蘇，香港眾新聞也報導，「浙江工業大學之江學院」和「浙江財經大學東方學院」的學生和家長自4日起，也因為陳情、抗議院校改制而和警方發生衝突。

報導指出，這些學生認為學校改制為「職業本科」是「詐騙」，指他們當初高考（大學入學考試）分數在本科（學士）分數線以上，交了數十萬人民幣的學費，現在學校卻要「降格」為職校。

報導也引述一名在江西就讀「獨立學院」的學生表示，他們擔心學校改制後，參加研究所考試和公務員考試的資格將受影響，也指一般公司不認可職業專科學院，將影響求職。

而蘇浙兩省在爆發上述衝突後，教育廳已分別於7日和5日宣布，全面暫停「獨立學院」和「高職院校」的合併轉設工作。

中國 教育部 香港

上一則

嗜吃炸雞 15歲童膽囊長100顆「黑珍珠」醫照X光驚呆

下一則

中國外交部：「維吾爾特別法庭」只有表演沒有真相

延伸閱讀

騰訊告贏中國知識產權局 「王者榮耀」商標維權勝訴

騰訊告贏中國知識產權局 「王者榮耀」商標維權勝訴
無證客染疫1周增數百例 維權者籲快打疫苗

無證客染疫1周增數百例 維權者籲快打疫苗
特斯拉中國需求下滑 繼車主維權、事故後再次受挫

特斯拉中國需求下滑 繼車主維權、事故後再次受挫
金吉恩指控斯靜格性騷 籲亞裔女性維權

金吉恩指控斯靜格性騷 籲亞裔女性維權

熱門新聞

習近平要求努力塑造可信、可愛、可敬的中國形象。新華社

戰狼要變可愛了? 習近平最新談話透露端倪

2021-06-02 12:34
廣州市民接受核酸檢測。 中新社

廣州局部「封城」背後 官員揭這波病毒3大可怕之處

2021-05-31 09:57
湖北省鄂州市一家3口爆出亂倫事件，這兩天在推特、微博等社群平台瘋傳，數百張家人對話擷圖、性愛照片影片在瘋傳。 （唯美村網站截圖）

「毀三觀」 湖北1家3口驚世亂倫? 網友喊警方快查

2021-05-29 08:00
南京李女士花30萬買了一塊勞力士「庫存表」。（取材自正觀新聞）

南京女花30萬買勞力士 竟是11年「庫存表」

2021-06-07 08:00
中國國台辦發言人馬曉光。（新華網）

因中國介入台購買BNT破局？ 北京再發新聞稿澄清

2021-06-02 12:16
中國、印尼宣布春苗行動：抵制「疫苗民族主義」。（取材自中國外交部網站）

中國、印尼宣布春苗行動：抵制「疫苗民族主義」

2021-06-05 23:01

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
涉「路怒」槍殺6歲童 女嫌是台灣移民之女

涉「路怒」槍殺6歲童 女嫌是台灣移民之女

「漂亮寶貝」大女兒滿18歲 穿媽媽舊禮服出席畢業舞會

「漂亮寶貝」大女兒滿18歲 穿媽媽舊禮服出席畢業舞會
你看過大象睡覺嗎？雲南野象群暫停遷移 三五成群躺平

你看過大象睡覺嗎？雲南野象群暫停遷移 三五成群躺平
加州路怒槍殺6歲男童 女嫌曾患嚴重抑鬱

加州路怒槍殺6歲男童 女嫌曾患嚴重抑鬱
FDA通過首款減緩阿茲海默症藥品

FDA通過首款減緩阿茲海默症藥品