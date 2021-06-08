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中共推反外國制裁法 分析：美中戰略競爭進入法律戰

記者羅印冲/即時報導
中國13屆全國人大常委會第29次會議，昨天在北京人民大會堂舉行第一次全體會議。 (中新社)
中國13屆全國人大常委會第29次會議，昨天在北京人民大會堂舉行第一次全體會議。 (中新社)

近年，西方國家就涉疆涉港議題，對香港官員在內的一些中方官員實施「制裁」，中方亦展開「反制裁」。港媒報導，大陸13屆全國人大常委會第29次會議昨舉行第一次全體會議，聽取了全國人大憲法和法律委員會副主任委員沈春耀作的關於《中華人民共和國反外國制裁法（草案）》審議結果的報告，預料（草案）將在這次會議，也即周四正式通過。報導引述分析認為，中國去年起已預示，將強化反制美國的法律途徑，《反外國制裁法》的通過，意味著中美戰略競爭進入「法律戰」。

據香港星島日報報導，歐美與中方圍繞新疆、香港議題，展開「制裁戰」。比如，由於中方制定《港區國安法》，美國曾經制裁14名全國人大副委員長，以及港澳辦主任夏寶龍、特首林鄭月娥，律政司司長鄭若驊，警務處處長鄧炳強等人。中方也制裁美國前國務卿龐培歐以及一批「反華議員」，禁止他們進入中國和港澳。

報導引述中國全國人大法工委發言人辦公室稱，今年全國「兩會」前後，一些全國人大代表、全國政協委員和社會各界人士提出意見建議，認為北京有必要制定1部專門的反外國制裁法，為依法反制外國歧視性措施，提供有力的法治支撐和保障。

中國全國人大四次會議批准的《全國人大常委會工作報告》在「今後一年的主要任務」中明確提出，圍繞反制裁、反干涉、反制長臂管轄等，充實應對挑戰、防範風險的法律「工具箱」。

今年4月，人大常委會第28次會議對反外國制裁法草案進行了初次審議。常委會組成人員普遍贊成制定反外國制裁法，同時也提出了一些完善性的意見建議。據悉，憲法法律委認為上述草案已比較成熟，建議提請本次會議審議通過。

另據香港電台報導，針對《反外國制裁法（草案）》2審稿提請全國人大常委會審議通過。中國戰略分析智庫研究員鄧聿文分析，中國過往通過外交手段反制裁美國和西方國家，給人感覺缺乏法律正當性，這次立法既補上缺憾，亦代表國家行為和全民意志對抗西方，但預期草案通過後，實際的反制裁操作與以往不會有太大改變。

中國政治評論員吳強表示，美國曾經制裁14名全國人大副委員長，是直接鼓勵人大立法，體現中國國家主席習近平有關偉大鬥爭的精神。他相信，中方在草案通過後，將奉行對等反制原則，向外國個人、機構和國家等層次，限制貿易、市場和相互合作關係等。

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