我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

FDA通過首款減緩阿茲海默症藥品

美贈台75萬劑疫苗 蕭美琴：運送事宜達初步共識

中國虛擬偶像市值達312億美元 直播上架費超過真人

記者賴錦宏／即時報導
二次元偶像洛天依的直播上架費達90萬元人民幣，遠超過李佳琦。（每日頭條）
二次元偶像洛天依的直播上架費達90萬元人民幣，遠超過李佳琦。（每日頭條）

中國虛擬偶像崛起，成為人氣新星，而且它們吸金能力更勝真人，有人估計虛擬偶像的的市場價值高達2,000億元(人民幣，下同，約312億美元)，例如二次元偶像洛天依的直播上架費達90萬元人民幣(約14萬美元)，遠勝真人的當紅帶貨主播如羅永浩、李佳琦和薇婭。

據新京報報導，二次元偶像熱潮，在中國急速發展。根據愛奇藝《2019虛擬偶像觀察報告》，中國現有約4億人在關注或準備關注虛擬偶像，95後的二次元用戶滲透率達64%；去年虛擬偶像的市場價值估計達2,000億元，較去年翻了一倍。

洛天依作為中國首個虛擬歌姬在2012年「誕生」，去年5月還跨足直播界，在線觀眾一度達270萬，近200萬人打賞互動。洛天依的淘寶直播上架費有傳高達90萬元，遠超薇婭、李佳琦、羅永浩等人氣真人網紅。有傳薇婭和李佳琦的上架費約5至8萬元，羅永浩的上架費則約60萬元。

據36氪報導指出，有些虛擬偶像，每分鐘收入6萬元，而且廣告不斷，收入隨時較真人明星更強，像外國的虛擬網紅Lil Miquela，在Instagram便有超過300萬粉絲，代言多個奢侈品，例如Chanel、 Prada、Vetements及Supreme等，去年收入便超過1,000萬美元。

虛擬網紅的帶貨能力也不斷提升，有報導指出，去年4月「我是不白吃」在抖音直播中的銷售額達866.9萬元，累計觀看數突破109萬。

帶貨之外，虛擬偶像的演唱會也火速發展。中國首個虛擬偶像線下演唱會品牌BML-VR，B站去年12月舉行的全息演唱會，直播在線人氣峯值突破1,087萬，較2019年的666萬人，大幅增長。

虛擬偶像的的市場價值高達2,000億元人民幣。（每日頭條）
虛擬偶像的的市場價值高達2,000億元人民幣。（每日頭條）
中國虛擬主播絆愛，擁有許多粉絲。（每日頭條）
中國虛擬主播絆愛，擁有許多粉絲。（每日頭條）

中國 抖音 VR

上一則

中國擴大新冠疫苗使用年齡範圍 3歲以上全納入

延伸閱讀

微信直播 禁躺趴扮醜挖鼻孔 故意走光也不准

微信直播 禁躺趴扮醜挖鼻孔 故意走光也不准
迪麗熱巴29歲 生日直播零修圖

迪麗熱巴29歲 生日直播零修圖
涉商業利益？ 華為鴻蒙直播發布被封

涉商業利益？ 華為鴻蒙直播發布被封

微信公布不雅直播標準 直播主躺趴播都違規

微信公布不雅直播標準 直播主躺趴播都違規

熱門新聞

習近平要求努力塑造可信、可愛、可敬的中國形象。新華社

戰狼要變可愛了? 習近平最新談話透露端倪

2021-06-02 12:34
廣州市民接受核酸檢測。 中新社

廣州局部「封城」背後 官員揭這波病毒3大可怕之處

2021-05-31 09:57
湖北省鄂州市一家3口爆出亂倫事件，這兩天在推特、微博等社群平台瘋傳，數百張家人對話擷圖、性愛照片影片在瘋傳。 （唯美村網站截圖）

「毀三觀」 湖北1家3口驚世亂倫? 網友喊警方快查

2021-05-29 08:00
中國國台辦發言人馬曉光。（新華網）

因中國介入台購買BNT破局？ 北京再發新聞稿澄清

2021-06-02 12:16
華為於2日晚在深圳總部以線上直播方式，推出多款搭載新作業系統鴻蒙（Harmony OS 2）的行動裝置。圖為位在雲南昆明的華為實體店。（中新社）

涉商業利益？ 華為鴻蒙直播發布被封

2021-06-04 02:24
中國、印尼宣布春苗行動：抵制「疫苗民族主義」。（取材自中國外交部網站）

中國、印尼宣布春苗行動：抵制「疫苗民族主義」

2021-06-05 23:01

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
綠卡逾期返美被拒登機 華婦終獲入境

綠卡逾期返美被拒登機 華婦終獲入境
失業勞工退稅來了 1300萬民眾將陸續收到

失業勞工退稅來了 1300萬民眾將陸續收到
被林志玲問「哪個部位最吸引你」 劉德華高EQ回應撩人

被林志玲問「哪個部位最吸引你」 劉德華高EQ回應撩人
布林肯：美已決心徹查新冠病毒源頭 追究中國責任

布林肯：美已決心徹查新冠病毒源頭 追究中國責任
張柏芝被閨蜜爆脫單？曬泳裝照素顏曝光

張柏芝被閨蜜爆脫單？曬泳裝照素顏曝光