中國力推「春苗行動」 為海外公民接種新冠疫苗

中國5月20日在泰國曼谷啟動「春苗行動」，為18歲以上在泰國的中國公民提供新冠疫苗接種服務。（取自中國外交部領事司微信公眾號）

截至6月6日，中國 全國新冠疫苗 累計已接種7億7,787.9萬劑次。與此同時，北京當局也正全力推進「春苗行動」，為散居世界各地的中國公民提供疫苗接種服務。截至上個月中旬，「春苗行動」已前進全球120多個國家，部分海外台灣民眾也透過「春苗行動」完成中國國產疫苗接種。

根據中國外交部官網發布的訊息，中國國務委員兼外長王毅5日同印尼 總統特使盧胡特在貴陽共同主持中國印尼高級別對話合作機機制首次會議，雙方共同宣布「春苗行動」也將在印尼全面啟動。

盧胡特表示，印尼願積極配合中方落實「春苗行動」，幫助在印尼的中國公民接種疫苗。

所謂「春苗行動」，是王毅今年3月初在中國全國兩會記者會上正式提出的。王毅當時說，「一年來，最牽掛的是海外同胞的安危」。他宣布，中國將推出「春苗行動」，積極協助和爭取為海外同胞接種國產或外國疫苗。

兩個月後，人民日報海外版5月19日就報導，中國駐外使領館積極實施「春苗行動」，幫助海外中國公民盡快接種新冠疫苗，已經在120多個國家開展，惠及50多萬海外同胞。

根據中國媒體報導，中國「春苗行動」近日又在更多國家展開。新華社指出，「春苗行動」本月5日在位於中非的查德正式啟動。按計畫，中國預計14天內為所有在查德的中國公民完成第一劑中國國產新冠疫苗接種。

報導還指出，中國駐查德大使館發出疫苗接種消息後，多名在查德的台灣同胞主動聯繫使館，表示也希望接種中國國產疫苗。「使館及時將他們納入疫苗接種範圍，並在註冊等環節提供積極協助」。

此外，位於加勒比海的千里達及托巴哥共和國，以及南蘇丹、白俄羅斯、孟加拉、烏茲別克、菲律賓等國也都在5月底6月初正式啟動「春苗行動」。

中國5月20日已經在曼谷展開「春苗行動」，中國駐泰國大使館近日又宣布，「春苗行動」將前進清邁，預計本月9日起為泰北地區中國公民接種新冠疫苗。