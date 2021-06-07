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WSJ：跨國企業看淡香港前景 上演出走潮

編譯黃嘉洵／綜合外電
部分跨國企業與專業人士紛紛遷往新加坡與上海等其他國際金融中心。(路透)
部分跨國企業與專業人士紛紛遷往新加坡與上海等其他國際金融中心。(路透)

面對政治動盪、中國威權施壓及新冠疫情衝擊，跨國企業與專業人士紛紛遷往新加坡與上海等其他國際金融中心，使香港的發展前景充滿不確性性。

華爾街日報報導，自從英國在1997年將香港主權移交給中國以來，香港領導人一直盛讚這片半自治領土為「亞洲的國際城市」，認為承襲英式法治制度的香港，將讓外國專業人士賓至如歸。

然而，如今香港的開放程度降低，且益發向中國經濟靠攏。銀行與其他金融機構等一些企業，仍認為香港是這些機構發展中國市場的重要根據地，其他企業則考慮撤出香港，認定香港的前景已大不如前。

香港美國商會上月的調查顯示，在325名受訪成員中，42%表示正在考慮或計劃離開香港，原因是中國的港區國安法令人不安，這群受訪者也對香港前景感到悲觀。

官方數據顯示，2019年以來，數十家跨國企業已將區域總部或辦事處撤離香港。根據戴德梁行彙整的數據，這導致香港商辦空置率攀抵15年來最高，超過八成的閒置空間是來自於跨國企業撤出後釋出。整體來看，去年搬離香港的外籍人士與本地人數量為金融海嘯以來最高。

Timberland、North Face及其他品牌的母公司威富集團（VF Corp）今年1月表示，將關閉在香港成立25年、且有900名員工的辦公室；Sony互動娛樂公司（SIE）已將區域高層團隊調派至新加坡；路易威登集團（LVMH）正將酒品集團酩悅軒尼詩的部分駐香港員工，調往其他區域；法國巴黎萊雅（L'Oréal）也調離香港總部的部分員工。

看好香港前景者認為，在新冠肺炎疫情消退後，香港將因為與中國更緊密整合，而變得更強健，悲觀者則認為香港的各行各業將逐漸萎縮，只剩對中國有用的核心產業，例如金融業。

香港 中國 新加坡

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