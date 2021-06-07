WSJ：跨國企業看淡香港前景 上演出走潮
面對政治動盪、中國威權施壓及新冠疫情衝擊，跨國企業與專業人士紛紛遷往新加坡與上海等其他國際金融中心，使香港的發展前景充滿不確性性。
華爾街日報報導，自從英國在1997年將香港主權移交給中國以來，香港領導人一直盛讚這片半自治領土為「亞洲的國際城市」，認為承襲英式法治制度的香港，將讓外國專業人士賓至如歸。
然而，如今香港的開放程度降低，且益發向中國經濟靠攏。銀行與其他金融機構等一些企業，仍認為香港是這些機構發展中國市場的重要根據地，其他企業則考慮撤出香港，認定香港的前景已大不如前。
香港美國商會上月的調查顯示，在325名受訪成員中，42%表示正在考慮或計劃離開香港，原因是中國的港區國安法令人不安，這群受訪者也對香港前景感到悲觀。
官方數據顯示，2019年以來，數十家跨國企業已將區域總部或辦事處撤離香港。根據戴德梁行彙整的數據，這導致香港商辦空置率攀抵15年來最高，超過八成的閒置空間是來自於跨國企業撤出後釋出。整體來看，去年搬離香港的外籍人士與本地人數量為金融海嘯以來最高。
Timberland、North Face及其他品牌的母公司威富集團（VF Corp）今年1月表示，將關閉在香港成立25年、且有900名員工的辦公室；Sony互動娛樂公司（SIE）已將區域高層團隊調派至新加坡；路易威登集團（LVMH）正將酒品集團酩悅軒尼詩的部分駐香港員工，調往其他區域；法國巴黎萊雅（L'Oréal）也調離香港總部的部分員工。
看好香港前景者認為，在新冠肺炎疫情消退後，香港將因為與中國更緊密整合，而變得更強健，悲觀者則認為香港的各行各業將逐漸萎縮，只剩對中國有用的核心產業，例如金融業。
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