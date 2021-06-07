我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Novavax新冠疫苗最快今夏供施打 與台疫苗同技術

「有繳稅有投票，為何沒疫苗？」華郵：海外美僑吐苦水

反對聲浪大 匈牙利政府延後復旦建校計畫

中央社／台北7日電
匈牙利民眾5日上街抗議中國復旦大學在布達佩斯建分校的計畫。(Getty Images)
匈牙利民眾5日上街抗議中國復旦大學在布達佩斯建分校的計畫。(Getty Images)

當地媒體報導，在爆發大規模「反中」示威遊行後，匈牙利政府決定延後引起爭議的上海復旦大學建校計畫，擬於2023年透過公投來決定。

美媒援引匈牙利曼丁納（Mandiner）週刊報導，匈牙利總理奧班（Viktor Orban）政府準備在明年大選後，於後年（2023年）舉行全民公投，讓首都布達佩斯的選民決定復旦大學匈牙利校區的命運。

據曼丁納週刊6日所公布對奧班的幕僚長古亞斯（Gergely Gulyas）採訪的文字紀錄，奧班政府支持在大約18個月後，於首都布達佩斯舉行公投，讓選民決定是否同意復旦大學建設匈牙利校區。

古亞斯說，「我們不想做違背人民（包括布達佩斯居民）意願的『好事』。因此我們支持這樣的立場，即一旦投資條件確定，將由布達佩斯的選民決定他們是否需要一所復旦大學（校區）」。

法新社等外電稍早前報導，數以千計民眾5日在布達佩斯示威，抗議奧班政府在這座城市興建復旦大學分校的計畫。

據匈牙利和復旦大學簽訂的協議，這間校園將是復旦在歐洲地區的第一間分校，占地50萬平方公尺。

但這項規模龐大計畫讓當地民眾對匈牙利外交傾向從西方倒向東方以及國家對中國負債飆升感到不安，也引發北京當局和布達佩斯自由派市長間的外交紛爭。

外流的內部文件披露，興建復旦分校經費預估15億歐元，中國預料將提供13億歐元的貸款來支付其中大部分費用。

抗議行動中有標語寫著「不要復旦！要西方，不要東方！」或指控奧班和其執政右派政黨「青年民主黨」（Fidesz）討好中國。

中國 公投 遊行

上一則

京使館區商家穿「戰狼」衣 外媒記者諷：可愛形象呢？

下一則

中國防疫為何如此「完美」？張文宏：與中國文化有關

延伸閱讀

反對復旦大學蓋分校 逾萬匈牙利人上街抗議

反對復旦大學蓋分校 逾萬匈牙利人上街抗議
不滿復旦大學設校 布達佩斯市長擬改路名批北京

不滿復旦大學設校 布達佩斯市長擬改路名批北京
華語朗誦大賽美國賽區 希望西城校區成績優

華語朗誦大賽美國賽區 希望西城校區成績優
「再見了口罩」匈牙利總理宣布解除多數防疫措施

「再見了口罩」匈牙利總理宣布解除多數防疫措施

熱門新聞

廣州市民接受核酸檢測。 中新社

廣州局部「封城」背後 官員揭這波病毒3大可怕之處

2021-05-31 09:57
習近平要求努力塑造可信、可愛、可敬的中國形象。新華社

戰狼要變可愛了? 習近平最新談話透露端倪

2021-06-02 12:34
湖北省鄂州市一家3口爆出亂倫事件，這兩天在推特、微博等社群平台瘋傳，數百張家人對話擷圖、性愛照片影片在瘋傳。 （唯美村網站截圖）

「毀三觀」 湖北1家3口驚世亂倫? 網友喊警方快查

2021-05-29 08:00
為防堵印度變種病毒，5月31日起，離開廣州的旅客及司機須持有72小時內核酸檢測陰性證明。圖為廣州已在多個行政區做全民篩檢。（新浪微博照片）

幾近封城 明晚起離廣州旅客須持核酸檢測陰性證明

2021-05-30 12:23
英國首相強生29日接受加拿大媒體CBC的訪問。（取材自觀察者網）

與美不同調？英相：不信新冠來自武漢實驗室

2021-05-30 22:25
中國國台辦發言人馬曉光。（新華網）

因中國介入台購買BNT破局？ 北京再發新聞稿澄清

2021-06-02 12:16

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
林志玲狂發9張美照 結婚AKIRA2周年報喜：感謝生命

林志玲狂發9張美照 結婚AKIRA2周年報喜：感謝生命
失業勞工退稅來了 1300萬民眾將陸續收到

失業勞工退稅來了 1300萬民眾將陸續收到
梅根產女 以女王與黛安娜王妃名字命名「莉莉貝」

梅根產女 以女王與黛安娜王妃名字命名「莉莉貝」
言承旭新片中國上映 慘成炮灰

言承旭新片中國上映 慘成炮灰
綠卡逾期返美被拒登機 華婦終獲入境

綠卡逾期返美被拒登機 華婦終獲入境