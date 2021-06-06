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跪中？六四「坦克人」照片被消失？微軟遭爆擋敏感內容

編譯張君堯／綜合報導
六四32周年剛過，有網友發現微軟公司的搜尋引擎「Bing」上搜尋「坦克人」竟皆未顯示圖片結果，質疑是否被介入審查，對此微軟表示是「意外的人為失誤」，搜尋結果在坦承問題後目前也已經恢復正常。（美聯社）
六四32周年剛過，有網友發現微軟公司的搜尋引擎「Bing」上搜尋「坦克人」竟皆未顯示圖片結果，質疑是否被介入審查，對此微軟表示是「意外的人為失誤」，搜尋結果在坦承問題後目前也已經恢復正常。（美聯社）

六四32周年剛過，有網友發現微軟公司（Microsoft）的搜尋引擎「Bing」上搜尋「坦克人」竟皆未顯示圖片結果，質疑是否被介入審查，對此微軟表示是「意外的人為失誤」，搜尋結果在坦承問題後目前也已經恢復正常。

1989年天安門事件的一張「坦克人」被認為是20世紀的標志性照片，不過由於中國當局對六四天安門事件十分忌憚，進行了大範圍的言論控制，不過美國、英國、德國和新加坡等地的網友發現，在搜尋引擎「Bing」上搜尋「坦克人」（Tank Man）、會無法出現圖片結果，質疑是否遭審查。

微軟公司回應稱該問題因「意外的人為失誤」造成，他們正積極解決，在微軟回應後，有些國家的搜尋結果已經正常，不過一名過去在「Bing」工作的前員工爆料，該公司在中國有不少員工，主要負責工作包含「圖像識別軟體」。

電子前哨基金會（Electronic Frontier Foundation）公民自由主任格林（David Greene）指出，網路內容審核不可能做到完美，並總是犯下嚴重謬誤，但這次狀況可能更加糟糕，這可能是「應強國要求而進行有目的的打壓」。

事實上，「Bing」2014年就曾被質疑在海外進行「中國式審查」，當時美國一家追蹤中國防火牆封鎖資訊的網站「Greatfire.org」 的調查報告指出，其國際版及中文版均依據中國政府要求「審查過濾部分中英文結果」，例如屏蔽「達賴喇嘛」、「六四事件」等敏感詞彙。當時微軟回應稱是「系統的一項錯誤」才導致海外用戶的搜索結果顯示被刪除，實際上這些搜尋結果在中國以外地區並未被屏蔽。

中國 微軟 六四

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