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出廣東須持2日內核酸陰性證明 深圳龍華突通知停止接種

記者賴錦宏／即時報導
深圳龍華區6日起突然暫時接種新冠疫苗，官方沒有解釋原因。圖為市民接種疫苗現場。（香港文匯網）
深圳龍華區6日起突然暫時接種新冠疫苗，官方沒有解釋原因。圖為市民接種疫苗現場。（香港文匯網）

廣東省佛山市疫情防控指揮部辦公室6日發布，為快速有效阻斷疫情擴散蔓延，要求嚴格人員出行管理。7日12時起，民眾非必要不離開佛山、不出省，確需離開佛山、出廣東省的，需持有48小時內核酸檢測陰性證明。

據南方都市報，指揮部要求，嚴格落實涉疫重點區域管控要求，確保封閉區域內人員足不出戶，封控區域內人員只進不出；6月7日12時起，市民非必要不離開佛山、不出省，確需離開佛山、出省的，需持有48小時內核酸檢測陰性證明；各級黨政機關、企事業單位、學校和旅行社等帶頭落實非必要不離開佛山、不出省要求。

近14日有中高風險地區、實施封閉、封控管理地區旅居史人員，以及明知重點人群有密切接觸的人員，返抵佛山後須2小時內在微信登記相關信息，並主動向所在單位及居住地村、居委會報告。返抵佛山人員應當提供活動軌跡和個人健康信息，並配合做好核酸檢測、健康監測等工作，健康碼為黃碼的應於當天立即進行核酸檢測，並將檢測結果上報。所提供的信息要真實可信，瞞報、謊報需承擔相應法律責任。

深圳龍華6日起暫停接種疫苗 官方未解釋原因

此外，深圳龍華區6日起暫停接種新冠肺炎疫苗，官方未解釋停止原因。據《深圳特區報》6日報導，深圳龍華區宣布，自2021年6月6日起，暫停新冠疫苗接種工作。報導指出，有關做法是根據疫苗接種工作統籌安排，具體何時恢復接種預約時間，需待另行通知。

有網友在微博發布短訊截圖顯示，當局要求已預約的居民不要前往接種門診，又強調「整個龍華區都是5日半夜收到的通知，上級半夜也沒有配送疫苗到社康（按：社區健康服務中心）」，「預約龍華區所有社康的都無法接種」。

此外，包括珠海、肇慶等城市街道辦6日都向民眾下達指令，受疫情影響，近期不要進廣州市。

檢測 疫苗 疫情

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