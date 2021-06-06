我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Novavax新冠疫苗最快今夏供施打 與台疫苗同技術

「有繳稅有投票，為何沒疫苗？」華郵：海外美僑吐苦水

廣東中高風險地區停售感冒藥 持「黃碼」者禁止買藥

記者賴錦宏／即時報導
廣州疫情持續升高。(美聯社)
廣州疫情持續升高。(美聯社)

廣東疫情未見緩和，5日新增7宗本土個案，均在廣州。廣東省宣布，中高風險區停售感冒藥，手持健康碼「黃碼」人士不可入店買藥。此外，為減少民眾流動，廣州地鐵6日宣布，廣州地鐵一號線、廣佛線多站7日起停運。

據香港01 ，廣東省藥監局發布《廣東省藥品監督管理局辦公室關於加強藥品零售企業疫情防控工作措施的通知》，廣東省內中高風險地區的藥品零售企業，需停售部分藥物，包括多款感冒藥，直至恢復為低風險地區。

廣東全省藥品零售企業要進一步落實實名登記報告制度，要求顧客入店前測量體溫並出示健康碼；若顧客手持健康碼「黃碼」不准入店購藥，並需指引顧客到醫療機構就診。藥品零售企業應在營業場所內明顯位置張貼相關要求和警示標語，將上述措施公示。

藥品網路銷售企業從即日起，不得向收貨地址位於廣州、深圳、佛山地區的消費者銷售部分藥物，具體恢復時間另行通知。

此外，廣州地鐵宣布，自7日起，一號線西塱站、坑口站、花地灣站、芳村站，廣佛線龍溪站、西塱站、沙湧站，五號線滘口站停止對外服務；一號線與廣佛線仍可在西塱站正常換乘。廣佛線鶴洞站、菊樹站繼續實行停止對外服務；四號線「東涌站至南沙客運港站」各站所有出入口只出不進。

珠海市疾控中心昨日宣布，廣東省近14天有中高風險地區旅居史人員不允許跨省、跨地市流動。有高風險地區旅居史的人員，需接受14天集中隔離醫學觀察；有中風險地區旅居史人員需接受居家隔離管理。

地鐵 健康碼 疫情

上一則

「六四」32周年當天發敏感詞 小紅書微博帳戶失效

下一則

北京上海相繼擴大試點 數位人民幣融入常民生活

延伸閱讀

坐牢的感覺

坐牢的感覺
曾「逃出共產追求自由」 參議員譚美：美不會拋下台灣

曾「逃出共產追求自由」 參議員譚美：美不會拋下台灣
憂電荒…中國各省備戰

憂電荒…中國各省備戰
廣州增11例本土確診 封閉38區域 防疫措施升級

廣州增11例本土確診 封閉38區域 防疫措施升級

熱門新聞

廣州市民接受核酸檢測。 中新社

廣州局部「封城」背後 官員揭這波病毒3大可怕之處

2021-05-31 09:57
習近平要求努力塑造可信、可愛、可敬的中國形象。新華社

戰狼要變可愛了? 習近平最新談話透露端倪

2021-06-02 12:34
湖北省鄂州市一家3口爆出亂倫事件，這兩天在推特、微博等社群平台瘋傳，數百張家人對話擷圖、性愛照片影片在瘋傳。 （唯美村網站截圖）

「毀三觀」 湖北1家3口驚世亂倫? 網友喊警方快查

2021-05-29 08:00
為防堵印度變種病毒，5月31日起，離開廣州的旅客及司機須持有72小時內核酸檢測陰性證明。圖為廣州已在多個行政區做全民篩檢。（新浪微博照片）

幾近封城 明晚起離廣州旅客須持核酸檢測陰性證明

2021-05-30 12:23
英國首相強生29日接受加拿大媒體CBC的訪問。（取材自觀察者網）

與美不同調？英相：不信新冠來自武漢實驗室

2021-05-30 22:25
中國國台辦發言人馬曉光。（新華網）

因中國介入台購買BNT破局？ 北京再發新聞稿澄清

2021-06-02 12:16

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
林志玲狂發9張美照 結婚AKIRA2周年報喜：感謝生命

林志玲狂發9張美照 結婚AKIRA2周年報喜：感謝生命
失業勞工退稅來了 1300萬民眾將陸續收到

失業勞工退稅來了 1300萬民眾將陸續收到
梅根產女 以女王與黛安娜王妃名字命名「莉莉貝」

梅根產女 以女王與黛安娜王妃名字命名「莉莉貝」
言承旭新片中國上映 慘成炮灰

言承旭新片中國上映 慘成炮灰
綠卡逾期返美被拒登機 華婦終獲入境

綠卡逾期返美被拒登機 華婦終獲入境