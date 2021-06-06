科興疫苗稱打第3針 抗體提高20倍

科興疫苗在中國的緊急使用年齡，從18歲以上擴大至3歲以上。照片／騰訊網

科興控股生物技術有限公司董事長尹衛東日前透露，科興最近已經完成二期臨床研究，打完兩針滅活疫苗 ，在隔3至6個月後再接種第三針，抗體可以迅速在一周內跳升10倍、半個月達到20倍。此外，科興疫苗在中國 的緊急使用年齡，從18歲以上擴大至3歲以上。

香港經濟日報報導，尹衛東表示，不過，那是臨床實驗，但還要在真實世界的研究過程中觀察，兩針疫苗持續保護效果有多長，現在就中國來講，其實完成兩針免疫是對所有的公眾最重要的工作，完成兩針免疫體內已經產生免疫記憶，什麼時候需要第三針？將在半年、一年詳細的研究測試，然後再建議何時加強第三針。

另外，科興疫苗在中國的緊急使用年齡，從18歲以上擴大至3歲以上。尹衛東在央視表示，科興在今年初已完成未成年人組（3歲-17歲）Ⅰ期臨床和Ⅱ期臨床研究，數據表明科興疫苗對於未成年人組的安全性有效性良好。

尹衛東也表示，在6月底，非常有信心通過提供疫苗能保障大陸的5.6億人，也就是能夠超過10億劑次的接種。

中國日前援助東南亞 國家東帝汶，提供10萬劑科興疫苗。中國駐東帝汶大使肖建國與東帝汶副總理多斯桑托斯（Armanda Berta dos Santos），5日於帝力國際機場（Dili International airport）進行交接儀式。