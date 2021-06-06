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Novavax新冠疫苗最快今夏供施打 與台疫苗同技術

「有繳稅有投票，為何沒疫苗？」華郵：海外美僑吐苦水

疫苗保護率不能100%？中CDC主任：有50%已很好

記者羅印冲／綜合報導
中國民眾在廣州市天河體育中心新冠疫苗臨時接種點接種疫苗。（中新社）
中國民眾在廣州市天河體育中心新冠疫苗臨時接種點接種疫苗。（中新社）

中國廣東省的新冠肺炎疫情持續，有患者在注射了第一針新冠疫苗後仍受感染，專家指在注射疫苗後，感染概率肯定會大幅度降低，而即便感染也多為輕症。

據第一財經報導，中國疾控中心主任高福在浦江創新論壇的疫苗與全球健康論壇上被問及「疫苗的保護效力不能到100%嗎？」他表示，現在是「卡腦子」的問題大於「卡脖子」的問題，50%的保護率已經很好。

紅星新聞報導，廣州官方早前通報，發現有四名患者在注射了第一針新冠疫苗，還沒來得及打第二針，卻已被感染。

中國中山大學公共衛生學院教授陸家海解釋稱，從現有研究來看，新冠疫苗的一般保護力達到75%左右，這意味著接種疫苗後仍有25%的可能受感染。

陸家海又指，這並不意味著失去了接種疫苗的必要：「在注射疫苗後，感染概率肯定會大幅度降低，而即便感染也多為輕症。」

高福4日出席浦江創新論壇的疫苗與全球健康論壇時又表示，全球科學家和公共衛生專家都在努力尋找一種冠狀病毒的通用疫苗，「最好打一針就可以覆蓋所有種類的冠狀病毒，但目前仍未找到好辦法」。高福期待中國在通用疫苗的研發中能夠取得突破。

疫苗 中國 疫情

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