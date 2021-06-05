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中國、印尼宣布春苗行動：抵制「疫苗民族主義」

記者羅印冲／綜合報導
中國、印尼宣布春苗行動：抵制「疫苗民族主義」。（取材自中國外交部網站）
中國、印尼宣布春苗行動：抵制「疫苗民族主義」。（取材自中國外交部網站）

中國國務委員兼外長王毅5日與印尼總統特使、對中合作負責人盧胡特在貴陽主持中國印尼高級別對話合作機制首次會議，雙方共同宣布「春苗行動」在印尼全面啟動。

據中國外交部網站發布，王毅強調，作為發展中大國和國際社會負責任成員，中國和印尼在疫苗問題上的態度和立場高度契合。中方本著人民至上，生命至上的原則，積極開展疫苗合作，使其成為兩國關係的新亮點，也為發展中國家樹立了典範。

王毅表示，當前各國疫苗接種不平衡問題十分突出，一些發達國家囤積疫苗，很多發展中國家無苗可打。中方堅決抵制疫苗民族主義，反對製造免疫鴻溝。中國已宣布支持新冠疫苗知識產權豁免，推動企業向發展中國家進行技術轉讓，支持開展聯合生產，擴大疫苗的可及性和可負擔性。

他並稱，中方將鼓勵更多品種的中國疫苗在印尼開展臨床試驗，支持印尼打造地區疫苗生產中心，共同推進疫苗在全球範圍特別是在廣大發展中國家中公平合理分配。

盧胡特表示，在中方大力幫助下，印尼有效應對疫情，對開展雙邊高水平務實合作提供了有力保障，成為構建印尼中國團結合作的新亮點。印尼希望繼續與中國在疫苗研發、生產等領域開展全產業鏈合作，盡快建設地區疫苗生產中心。印尼也願積極配合中方落實春苗行動，幫助在印尼的中國公民接種疫苗。

中國 疫苗 印尼

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