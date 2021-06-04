港區國安法下的第一個六四 封鎖維園逮人

港警在維多利亞公園周遭設置路障和警告看板，禁止人員進入維園。（路透）

港區國安法實施後的第一個六四 紀念日，香港警察 禁止燭光晚會，封鎖維多利亞公園。曾堅持會一個人去維園的支聯會副主席鄒幸彤，昨天清晨成為第一個因這個日子被捕者。但香港人昨天仍以不同方式悼念六四死難者，香港天主教七教堂舉行追思彌撒，香港大學學生會以多年來的傳統方式悼念六四死難者，更多香港人透過社交媒體，以個人的方式悼念六四。

昨天傍晚六時起，陸續有香港民眾到將軍澳聖安德肋堂，其中有民眾說，是因維園被圍封才改到教堂來參加追思彌撒。教堂外，有警車駐泊。 香港天主教正義和平委員會幹事陳樂信說，曾收到警方查詢問及是日的流程、涉及多少人、以及提醒要遵守防疫規定，但未有提及任何政治因素。

天主教共有七間聖堂，晚上舉行彌撒，悼念六四事件32周年。陳樂信說，會遵守防疫規定，參與彌撒人數只可占各聖堂可容納人數的三成，七間教堂容納總人數約2000人，無法入場者可觀看網上直播。昨天晚上的彌撒，是追思亡者，會讀聖經、福音等，儀式約一小時。

除天主教的追思彌撒外，引起關注的，還有香港大學學生會堅持多年來悼念六四的傳統—洗涮校內的國殤之柱。港大學生會會長郭永皓說，學生會堅持舉辦悼念活動，是要守護真相，悼念死難者及教育廣大學生。

郭永皓說，相信學生會舉辦活動的自主性，所以事前並沒有與校方進行溝通，也沒感受到校方給予壓力。他認為，香港支聯會的綱領與學生會不同，學生會已經沒有參與支聯會的集會，但每人都有集會及言論自由。

在這些團體活動之外，香港支聯會副主席鄒幸彤昨天早上被香港警方拘捕，警方指控她涉嫌宣傳或公布未經批准集會。她被捕後暫時扣留在中區警署，隨後被押到警察新界南總部調查。稍後警方宣布，還有一名廿歲男子，以同樣的罪名被捕。

鄒幸彤早前曾公開表示，她會在六月四日以個人名義到維園。鄒幸彤的代表律師透露，警方指控的主要理據，來自鄒幸彤社交網站上私人帳戶的一篇文章。5月29日，有篇題為「燭光無罪 堅守陣地」的文章，說到鄒幸彤為支聯會無法在維園舉行六四晚會，感到愧疚，將以個人名義在當晚到「大家能看到的地方」，信守已經有32年的約定。

被追問到鄒幸彤有何言論涉嫌違法，新界南總區刑事高級警司羅國凱說，被捕兩人的言論牽涉呼籲其他人士參與被禁止活動，但詳情不便透露。

律師代鄒幸彤說，當晚不能以燭光悼念六四，會改為絕食悼念。與她一樣，多名在牢中的民主派人士，紛紛表示這天不能點起燭光，會以絕食代替。除鄒幸彤外，包括正在獄中服刑的社民連副主席長毛梁國雄、民陣召集人陳皓桓等，都會絕食一天悼念六四。鄒幸彤曾說，「香港政府不能禁止香港每個角落亮起燭光」。

到了晚間八時，銅鑼灣百德新街及京士頓街附近，與旺角西洋菜南街一帶，陸續出現大量人群聚集，旺角甚至一度達千人，有人呼喊反送中口號「時代革命」。港警已向群眾發出警告，要求他們離開並稱他們可能觸犯「香港國安法」相關罪行。

美國與歐盟駐港領事館首度在其領事館窗邊放電子蠟燭。其中美國駐港總領館在其窗外共擺放約四百支電子蠟燭，整晚照耀花園道。