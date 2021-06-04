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「天安門母親」 32年來仍在等交代

特派記者呂佳蓉／北京報導
北京天安門廣場。美聯社
北京天安門廣場。美聯社

4日是六四事件32周年，天安門廣場上遊客如織，但戒備的警員比往常多。「天安門母親」7名成員4日在警方監視下，前往北京市郊的萬安公墓拜祭遇難的家人，他們在墓前宣讀悼詞，32年來仍在等待當權者的交代。

據港媒香港電台報導，「天安門母親」發起人張先玲與發言人尤維潔等7名成員，4日早上乘坐警方的車輛，約9時半到達萬安公墓，拜祭遇難的家人，由尤維潔主持儀式，罹難家屬黃金平讀出悼詞。

悼詞表示，8名安息公墓的親人在當年的屠殺中遇難，他們正值青春年華，滿懷愛國的激情走上街頭，竟然遭到殘酷殺害，獻出年輕的生命。而32年來，家屬心中的悲痛和思念絲毫未減，只是將悲痛深埋心底，擦乾眼淚，向剝奪家人生存權的當權者討還公道。

另外，「天安門母親」發布的「64慘案32周年祭」中指出，今年正值中共100年，看到官方正為此作了大量的準備與宣傳，但是解決64是中國共產黨與中國政府迴避不了的責任。

中國外交部發言人汪文斌4日在例行記者會上被問到此事指出，上世紀80年代末發生的這場政治風波，中國政府早有明確結論。被問及中國年輕人從六四事件學到什麼？汪文斌回應，他們會從歷史當中受到教育和啓迪，會更加堅定道路、理論、制度、文化自信，沿著中國特色社會主義道路，繼續堅定不移走下去。

對於美國務卿布林肯對132周年發表聲明一事，汪文斌則說，美方自身人權問題斑斑劣跡，有何資格教訓別人？又說美方聲明干涉中國內政，中方堅決反對。

中國 天安門 六四

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