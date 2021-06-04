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專家指疫苗施打率最低幾州疫情恐惡化 宛如坐以待斃

美西七成區域拉乾旱警報 加州更出現44年來最嚴重旱象

中國首現印度變異病毒社區傳播 潛伏期短、傳播快

記者林則宏／即時報導
廣州市正在展開全面新冠檢測。(美聯社)
廣州市正在展開全面新冠檢測。(美聯社)

中國廣州、深圳5月21日分別發現本土新冠確診病例和本土無症狀感染者後，截至6月3日24時，廣東省累計本土確診病例已達71例。環球時報報導，病毒溯源顯示，廣東此次本土疫情都是由境外輸入。其中，廣州本輪疫情是由印度變種病毒所引起，這也是印度變種病毒首次在中國出現社區傳播。

廣州市第八人民醫院感染病中心首席專家蔡衛平接受央視新聞採訪時表示，廣州這次的病毒株感染最大特點是患者鼻咽拭檢測新冠病毒核酸載量特別高，平均值比去年的患者高出接近一倍。此外，病情進展更快，去年患者的潛伏期平均為5.9天，這次只有3.2天。

蔡衛平指出，廣州本輪疫情患者輕症或無症狀感染者居多，重症率為6.2%，較去年疫情的重症比例低。但去年的病人是有症狀才去就醫或出現發燒後才被檢查出來，本輪疫情大部分患者是透過主動篩查發現。

對於印度變種病毒的治療方法，蔡衛平說，印度發現的變異株潛伏期短、傳播速度快、病毒載量高，因此早期需要密切監測病情變化。但治療上差別不大，仍是以積極的氧療、對症支持治療和中藥治療為主。

北京晚報指出，世界衛生組織早前已將新冠病毒B.1.617，這一最早在印度發現的變異病毒毒株，列為全球四種「需要關注的變異新冠病毒」之一。廣州此次爆發的「早茶傳播鏈」，6天內就傳播了三代，印證了這一變異毒株的危害性。

為徹底篩查出確診者，廣州5月30日已啟動第二輪核酸擴大排查。截至6月1日12時，廣州全市核酸大排查累計檢測樣本347萬份，其中第二輪檢測樣本179萬份，發現陽性16例。

此外，廣州5月31日起也暫停新冠疫苗接種，除了防止接種帶來的聚集風險外，更是要將醫護人力投入到後續的核酸檢測工作中。

至於深圳此次傳出的疫情，根據深圳市疾控中心日前發布消息，深圳報告的11例本土無症狀感染者感染的新冠病毒，均屬於在英國發現的變異株B.1.1.7，推斷這11人屬同一感染來源或同一傳播鏈。

中國國務院聯防聯控機制綜合組、廣東工作組專家吳浩表示，深圳的感染相對單一，傳播鏈比較清晰，預估經過一個潛伏期就有可能全部切斷。

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