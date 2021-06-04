人民幣開始走軟 無論人行怎麼管

彭博資訊報導，由於在香港上市的中國大陸企業將進入股利發放旺季，以及市場高談美國聯準會（Fed）將縮減寬鬆規模，無論人民銀行是否干預，人民幣的升勢可能正在反轉。路透

人民幣升勢可能正在反轉，無論人民銀行（央行）是否干預，因為在香港上市的中國 大陸企業將進入股利發放旺季，以及市場高談美國 聯準會（Fed）將縮減寬鬆規模。

由於人行上周指示銀行業提高外匯準備金，並發表一系列談話抑制人民幣升勢，使人行的角色成為人民幣後市展望的焦點；上述人民幣續升所碰到的障礙，有助於人行約束人民幣升值的立場。

法國巴黎資產管理公司大中華區經濟學者羅念慈指出，「人民幣強勢已到頂峰」。他預測人民幣對美元匯率將回貶到6.6元，亦即比目前的水準貶值3%。

中國證券報也引述分析師的話說，最近人民幣回檔修正，顯示「單行道」的升值走勢已經退潮。

另外，在香港上市的大陸企業6月共將發放168億美元的現金股利，比5月的發放額高出約100億美元；另外7、8月將再發放506億美元股利，因此陸企對外匯的需求將大量增加，對人民幣造成下壓。

美─中貿易緊張升高，是人民幣的另一風險。美國總統拜登已簽署行政命令，修改川普主政時期禁止中國企業投資 美國公司的「黑名單」，點名59家與大陸軍方有關、涉及偵監業務的陸企。

另外陸─港之間的「債券南向通」預料即將開放，屆時投資人將把境內人民幣兌換成港幣及其他外幣進行投資，也將對人民幣造成下壓。

美國Fed的動向也影響人民幣走勢，目前市場愈來愈猜測Fed的購債計畫可能於今年底開始「退場」，此將有利於美元走強。