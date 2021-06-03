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微信公布不雅直播標準 直播主躺趴播都違規

記者林汪靜／即時報導
微信3日發布新規整頓直播違規亂象。（圖／取自新浪網）
微信3日發布新規整頓直播違規亂象。（圖／取自新浪網）

中國直播頻現亂象。中國即時通訊軟體微信3日發布新規，其中值得注意的是，禁止未成年人擔任主播、妝容刻意扮醜、挖鼻孔等不雅動作；禁止穿著情趣、暴露或帶有性暗示的服裝直播，甚至不准直播主床上躺著、趴著、倚坐著，或以床單、被子為道具進行直播。

觀察者網報導，微信安全中心公眾號發布「視頻號直播常見違規內容概覽」，要求直播主應遵守公布的平台內容規範。

微信安全中心表示，平台有權根據相關法律法規更新或營運需要對本概覽及平台營運規範的內容進行修改並更新，主播應保持對平台相關規範的關注，避免因不熟悉規範而被平台處罰。

其中，規定要求：禁止引導或輸出不良價值觀，宣揚不正確婚戀觀、家暴、PUA（搭訕達人）等；禁止直播封建迷信內容，比如以周易、命理名義預測國運、政府政策動向、自然災害，以及塔羅牌占卜、算命、預測生男生女、看風水，其他違反自然科學的活動等

禁止進行具有性挑逗、性誘惑的低俗表演或動作，比如模擬性愛動作、揉胸、揉臀、誘惑性舔嘴唇、反覆下蹲、扭腰、頂胯、扭胸、扭臀等；禁止頻繁做出有走光風險動作，多次彎腰顯示胸部輪廓、多次撩上衣、裙子下擺；禁止進行與性部位相關的低俗涉黃遊戲。

規定還要求，禁止進行抽菸、喝酒、謾罵等不良直播行為；禁止進行無下限的吸眼球行為，像是吃讓人不適的物品如菸灰、活物、死物、洗腳水泡過的泡麵等；禁止刻意展示刺青紋身等，以及禁止在床上躺著、趴著、倚坐著，或者以床單、被子為道具進行直播。

同時，規定指出，直播主不得穿著中華人民共和國政府機關工作制服或配件、情趣內衣或制服等有性暗示服裝進行直播。

此外，規定還稱不建議長時間螢幕掛機、長時間定格在同一個或相似畫面、直播監控影像或聲音等無意義內容，以及不建議使用清晰度過低的直播畫面。

微信 中國 家暴

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