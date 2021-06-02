李克強：進一步為市場放權賦能 反對壟斷和不正當競爭

中國國務院總理李克強2日強調，要進一步為市場主體放權賦能，同時，反對市場壟斷和不正當競爭。（圖／取自中國政府網）

中國國務院 總理李克強 2日強調，要繼續把市場主體的痛點、難點作為發力點，一體推進「放管服」改革，進一步為市場主體放權賦能。同時，對各類市場主體一視同仁，反對壟斷和不正當競爭，保護市場主體特別是小微企業、個體工商戶合法權益和發展空間，堅決守住素質和安全底線。

據中國政府網消息指出，中國國務院2日召開全國深化「放管服」改革著力培育和激發市場主體活力電視電話會議。李克強於會上指出，市場主體是經濟社會發展的重要力量，「放管服」改革適應了完善社會主義市場經濟體制需要，順應了民眾就業創業需要，著眼於培育市場主體、激發市場活力和社會創造力。

他說，市場主體發展壯大，成為支撐就業的「頂梁柱」、創造財富的源泉，要繼續把市場主體的痛點、難點作為發力點，一體推進「放管服」改革，進一步為市場主體放權賦能，減少不當干預、加強公正監管、促進公平競爭、優化公共服務，讓人民群眾敢於創業奮鬥，讓市場主體敢於創新發展。

李克強還指出，營商環境是市場主體生存發展的土壤，要以「放管服」改革為抓手，持續打造市場化、法治化、國際化營商環境。市場化方面要力行簡政之道，深化行政審批制度改革，破除束縛企業發展的不合理障礙，讓市場主體准入退出更便捷，促進市場新陳代謝；創新和完善市場監管，對各類市場主體一視同仁，反對壟斷和不正當競爭，保護市場主體特別是小微企業、個體工商戶合法權益和發展空間，堅決守住素質和安全底線；推進政務服務優化，用制度和技術辦法讓市場主體依規辦事不求人成為常態。

法治化方面，要建立健全營商環境法規體系，完善產權保護制度，嚴格規範公正文明執法。