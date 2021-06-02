因中國介入台購買BNT破局？ 北京再發新聞稿澄清

中國國台辦發言人馬曉光。（新華網）

中國國台辦今日再度發布新聞稿，強調台灣 不循正常代理途徑採購BNT疫苗 ，德國BNT疫苗在港澳台地區的總代理是上海復星醫藥集團，購買 BNT 疫苗需要通過上海復星醫藥集團，表示這是基本商務邏輯，民進黨 心知肚明。

據義大利媒體披露，主導德國BNT原廠拒絕台灣購買疫苗的幕後來自中共政府。台外交部發言人歐江安指出，中國外交部和國台辦等單位多次發表不實言論，企圖製造台灣社會矛盾，並干預台灣疫苗採購程序，對此予以最嚴厲的譴責。

中國國台辦今以發言人馬曉光的名義指出，「這完全是無中生有的甩鍋把戲」。

馬曉光說，「在台灣疫情持續肆虐、台灣同胞苦盼疫苗之際，民進黨當局再次使出一貫伎倆，拿外媒的不實報導作文章，通過捏造謊言甩鍋中國，企圖把中國當作掩蓋其無能、推卸責任的出口。」

馬曉光指出，中方已經多次表示，願意盡最大努力幫助廣大台灣同胞盡快戰勝疫情，讓台灣同胞盡快用上被世衛組織認可的中國疫苗。

馬曉光表示，中方也多次對外說明民進黨當局自己設置障礙，不循正常代理方途徑採購BNT疫苗。德國 BNT 疫苗在港澳台地區的總代理是上海復星醫藥集團，購買 BNT 疫苗需要通過上海復星醫藥集團。這是基本的商務邏輯。

馬曉光說，「民進黨當局對此心知肚明。然而卻明知不可為而為之、背其道而行之。耗去的是寶貴的防疫時間，逝去的是民眾的寶貴生命。這就是民進黨當局將政治私利凌駕於人的生命之上，也許民眾的生命代價在民進黨當局眼中只是一個數字而已。」

馬曉光還稱，「民進黨當局的政治操弄多進行一天，防疫的寶貴時機就多耽誤一天。台灣民眾早一天用上疫苗，他們的生命健康安全就早一天得到保障。」