我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

莫德納將生產劑量減半疫苗 仍可防變種病毒感染

學費未繳清 49州公立大學均出動私人討債公司

因中國介入台購買BNT破局？ 北京再發新聞稿澄清

特派記者呂佳蓉／北京即時報導
中國國台辦發言人馬曉光。（新華網）
中國國台辦發言人馬曉光。（新華網）

中國國台辦今日再度發布新聞稿，強調台灣不循正常代理途徑採購BNT疫苗，德國BNT疫苗在港澳台地區的總代理是上海復星醫藥集團，購買 BNT 疫苗需要通過上海復星醫藥集團，表示這是基本商務邏輯，民進黨心知肚明。

據義大利媒體披露，主導德國BNT原廠拒絕台灣購買疫苗的幕後來自中共政府。台外交部發言人歐江安指出，中國外交部和國台辦等單位多次發表不實言論，企圖製造台灣社會矛盾，並干預台灣疫苗採購程序，對此予以最嚴厲的譴責。

中國國台辦今以發言人馬曉光的名義指出，「這完全是無中生有的甩鍋把戲」。

馬曉光說，「在台灣疫情持續肆虐、台灣同胞苦盼疫苗之際，民進黨當局再次使出一貫伎倆，拿外媒的不實報導作文章，通過捏造謊言甩鍋中國，企圖把中國當作掩蓋其無能、推卸責任的出口。」

馬曉光指出，中方已經多次表示，願意盡最大努力幫助廣大台灣同胞盡快戰勝疫情，讓台灣同胞盡快用上被世衛組織認可的中國疫苗。

馬曉光表示，中方也多次對外說明民進黨當局自己設置障礙，不循正常代理方途徑採購BNT疫苗。德國 BNT 疫苗在港澳台地區的總代理是上海復星醫藥集團，購買 BNT 疫苗需要通過上海復星醫藥集團。這是基本的商務邏輯。

馬曉光說，「民進黨當局對此心知肚明。然而卻明知不可為而為之、背其道而行之。耗去的是寶貴的防疫時間，逝去的是民眾的寶貴生命。這就是民進黨當局將政治私利凌駕於人的生命之上，也許民眾的生命代價在民進黨當局眼中只是一個數字而已。」

馬曉光還稱，「民進黨當局的政治操弄多進行一天，防疫的寶貴時機就多耽誤一天。台灣民眾早一天用上疫苗，他們的生命健康安全就早一天得到保障。」

疫苗 台灣 民進黨

上一則

甘肅馬拉松釀慘劇 中國暫停山地越野等高危體育賽事

下一則

戰狼要變可愛了? 習近平最新談話透露端倪

延伸閱讀

莫德納將生產劑量減半疫苗 仍可防變種病毒感染

莫德納將生產劑量減半疫苗 仍可防變種病毒感染
日本擬提供台灣AZ疫苗 傾向6月下旬供貨

日本擬提供台灣AZ疫苗 傾向6月下旬供貨
曾為重疫區 紐約市單日零死亡…關鍵里程碑 證明疫苗的力量

曾為重疫區 紐約市單日零死亡…關鍵里程碑 證明疫苗的力量
佛光山欲捐疫苗 嬌生回應只跟政府機構協商

佛光山欲捐疫苗 嬌生回應只跟政府機構協商

熱門新聞

湖北省鄂州市一家3口爆出亂倫事件，這兩天在推特、微博等社群平台瘋傳，數百張家人對話擷圖、性愛照片影片在瘋傳。 （唯美村網站截圖）

「毀三觀」 湖北1家3口驚世亂倫? 網友喊警方快查

2021-05-29 08:00
監控片段裡有一男一女在疑似學校教室內發生性行為。（視頻截圖）

黑龍江2大學生教室嘿咻 不雅視頻瘋傳 官媒促揪出上傳者

2021-05-28 10:00
廣州市民接受核酸檢測。 中新社

廣州局部「封城」背後 官員揭這波病毒3大可怕之處

2021-05-31 09:57
法月萍展示蚯蚓土。（取材自紫牛新聞）

女博士棄200萬年薪 回鄉養蚯蚓 年收破千萬

2021-05-28 13:00
為防堵印度變種病毒，5月31日起，離開廣州的旅客及司機須持有72小時內核酸檢測陰性證明。圖為廣州已在多個行政區做全民篩檢。（新浪微博照片）

幾近封城 明晚起離廣州旅客須持核酸檢測陰性證明

2021-05-30 12:23
英國首相強生29日接受加拿大媒體CBC的訪問。（取材自觀察者網）

與美不同調？英相：不信新冠來自武漢實驗室

2021-05-30 22:25

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
歐盟7月啟動「疫苗護照」 只認這四種

歐盟7月啟動「疫苗護照」 只認這四種

世界OnAir／神話破滅…台灣醫藥記者拆解疫情爆發根源

世界OnAir／神話破滅…台灣醫藥記者拆解疫情爆發根源
緬甸式政變在美發生？紐時：川普稱「8月復位為總統」

緬甸式政變在美發生？紐時：川普稱「8月復位為總統」
莫德納疫苗也向美申請 「完全核准」 如獲批准可直接行銷

莫德納疫苗也向美申請 「完全核准」 如獲批准可直接行銷
拜登提15%全球最低稅率 讓歐盟每年可多進帳上百億美元

拜登提15%全球最低稅率 讓歐盟每年可多進帳上百億美元