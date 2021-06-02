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港口頻傳境外輸入新冠病例 中國防疫升級衝擊全球海運

記者林則宏／即時報導
4月以來，中國至少已有11個港口傳出經國際船舶輸入的新冠確診病例或無症狀感染者。廈門港海天碼頭。（中新社）
4月以來，中國至少已有11個港口傳出經國際船舶輸入的新冠確診病例或無症狀感染者。廈門港海天碼頭。（中新社）

中國《財新網》指出，新冠變異病毒肆虐全球，鑑於近來不斷傳出有境外病例通過國際船舶輸入，中國多數沿海港口已明確要求，外輪需全員核酸檢測無陽性後才能靠港；若途徑高風險地區和船上有印度籍船員的船舶，則需14至28天不等的隔離後才可獲准進港。

由於中國不僅是「世界工廠」，也是全球第二大消費市場，中國港口全面提升防疫等級，對全球海運與經濟可能帶來的影響受到關注。

據財新網統計，4月以來，中國已經有深圳、青島、連雲港、廈門、三亞、煙台、舟山等11個港口共輸入80例新冠確診病例和無症狀感染者。深圳更因此引發本土零星疫情，營口疫情也可能與港口輸入有關。

為此，中國各港口均已加強對外輪靠港的防疫要求。一國外航運公司人士表示，中國港口的防疫政策越來越嚴格，目前主要增加了對停靠過印度及馬來西亞等東南亞國家船舶的防疫措施，除對船員進行核酸檢測外，還要求船舶需一定時間隔離才可靠港。

華泰保險整理中國目前的港口防疫要求顯示，中國沿海已有29個港口明確要求，外輪不能隨意靠港，之前21至28天內曾掛靠高風險地區港口的船舶，必須全體船員核酸檢測獲陰性證明後，才能靠港開展貨運作業；來自印度的船舶和船上有印度籍船員的船舶，需事先報備申請，獲准後才能進港靠泊。

財新網表示，一艘在寧波北侖港已等待一周的船舶，因此不得不尋找新的靠港地點。該船隻船長說，「我船上有四名印度籍船員，本來計劃在北侖替換部分船員，現在突然被告知不允許，有些船員已經連續工作超一年了。」

5月中旬，馬士基（Maersk）旗下大型貨櫃輪「GERDA Maersk」從馬來西亞丹戎帕拉帕斯港駛往深圳鹽田港途中，被告知兩名船員核酸檢測呈陽性，根據鹽田港新規定，如果沒有消毒，則不允許該船停泊，也不允許任何船員下船。GERDA Maersk只能返回馬來西亞消毒，導致船班長時間延誤。

財新網指出，港口防疫要求趨嚴，使港口作業效率、船舶運營效率均大幅下降。馬士基相關人士稱，目前外輪靠港操作比較繁瑣，不只中國，全球港口都要求提前進行途徑港口、船員健康申報，「核酸檢測及檢測體溫這些操作，幾乎已成疫情期間的常規要求，這或多或少都會影響到船舶的運營和港口作業效率」。

報導表示，日前爆發疫情的廣州和深圳，目前港口就出現嚴重擁堵，但對途徑印度和載有印度籍船員的船舶實行隔離的措施對航運公司影響更大。由於印度和東南亞是中國對外貿易必經通道，未來很多貨櫃輪的船期和航線可能因此出現較大變動。

中國 印度 檢測

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