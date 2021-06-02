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變種病毒竄廣州 疾控中心：傳播速度降但疫情未結束

記者賴錦宏／綜合報導
廣州市荔灣區封鎖38個區，有工作人員提醒民眾，該處「只進不出」。（中新社）
廣州市荔灣區封鎖38個區，有工作人員提醒民眾，該處「只進不出」。（中新社）

據香港電台，廣州疾控中心副主任張周斌表示，廣州這次本土疫情的病毒傳播值昨日已經下降至3.4左右，即平均一名患者傳染大約3.4個人，反映大規模核酸篩查、快速流行病學調查、次密切接觸者的甄別、隔離、重點場所的重點管控和更大範圍的封閉管理，起到一定效果。

張周斌1日晚接受央視直播訪問時表示，病毒傳播值下降只説明現有措施遏制住病毒傳播速度，並非病毒不再傳播，傳染力仍很強，當民眾接觸到病毒或感染者時，仍會很容易被感染，目前疫情還沒有結束，不能掉以輕心，所有措施必須繼續加強。

張周斌指出，網上流傳這次疫情的源頭是一名已經回到廣西南寧的境外返回人員，但經過前期溯源和調查，基本上已排除這個可能性，目前溯源工作仍在進行，不會放棄追溯源頭。他又表示，一定要高度重視在印度發現的變種病毒株，因為傳播力超出很多人想像，廣州流調人員比常態化防控時已經多出10倍，但仍然很吃力，希望利用科技手段提升流調質量，減少大量人員的投入。

另據深圳市衛健委官網周三（2日）消息，深圳新增的2宗無症狀感染者均來自鹽田區，是鹽田區進行第三輪全域核酸檢測排查時在重點人群中發現。

兩名無症狀感染者分別為27歲的夏姓男子及42歲的楊姓女子。夏男居住在鹽田區華僑新村二期，是個案12、13的密切接觸者；楊女居住在鹽田區東海麗景花園，為服裝攤攤主，與個案5同一小區、與個案13有接觸史。兩人目前情況穩定。

目前，2人的活動軌跡涉及的重點場所均已暫停營業並封控，居住地點實施硬隔離，相關場所全部實施嚴格的終末消毒。經初步判定，夏某的密切接觸者有10人，楊某的密切接觸者有6人，均已納入集中隔離觀察，目前核酸檢測結果均為陰性。至此，「5.21」疫情全市累計排查出15宗無症狀感染者。

疫情 檢測 變種病毒

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