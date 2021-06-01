中國第一個原創虛擬學生「華智冰」 入學清華大學

中國首個原創虛擬學生「華智冰」，6月1日在北京正式亮相，並進入清華大學學習。(取自微博 )

基於中國 首個超大規模智能模型「悟道2.0」誕生的中國首個原創虛擬學生「華智冰」，6月1日在北京 正式亮相，並進入清華大學計算機科學與技術系知識工程實驗室學習。

2021北京智源大會當日在北京中關村開幕。大會主論壇上，北京智源人工智能 研究院學術副院長、清華大學教授唐傑發布中國首個超大規模智能模型「悟道2.0」，脫胎於「悟道2.0」的中國首個原創虛擬學生「華智冰」，也以視頻形式登台亮相，並現場展示她為2021北京智源大會創作的音樂、詩詞和繪畫作品。

「華智冰」由三方合作開發：北京智源人工智能研究院領銜開發超大規模智能模型「悟道2.0」；智譜AI團隊作為骨干參與開發「悟道2.0」，並主要開發平台應用生態；小冰公司提供全球領先的人工智能完備框架，同時負責聲音、形象的開發應用。

後續，「華智冰」將師從於唐傑教授持續學習、演化，並在三方聯合培養下，不斷在人工智能領域深造，成長為一個具有豐富知識、與人類有良好交互能力的機器人，並最終推動人工智能深度服務社會。

「華智冰」的研發誕生也將進一步促進「悟道2.0」落地應用。依託全球領先的人工智能完備框架、「悟道2.0」模型以及智譜AI數據融合知識的「雙輪驅動」人工智能框架，「華智冰」不僅可以作詩作曲，生成圖畫，還具有一定的推理和情感交互能力，這是她與基於「記憶模型」研發的作詩生成器的本質區別。

唐傑向媒體科普介紹說，「華智冰」所依託的超大規模人工智能預訓練模型「悟道2.0」，可用「你SHI（實）最大」四個字來概括：「大」表示其達到1.75萬億參數，創下當今全球最大預訓練模型紀錄，並具有簡單易用、靈活、高性能等優勢，支持大規模並行訓練，是實現「萬億模型」基石的關鍵；「最」意味著最準確，「悟道2.0」已在世界公認的9項精準紀錄上取得重大突破；「實」代表「悟道2.0」模型的實用化，相關用戶能利用實用框架實現快速部署；「你」指基於「悟道2.0」建立起悟道社區生態的願景，研發團隊邀請每一個「你」（即「數據者」）加入。

唐傑表示，「悟道2.0」及「華智冰」的發佈，意味著中國超大預訓練模型研發水平跨越到一個全新階段，並將推動國際超大預訓練模型發展步伐。此外，「悟道2.0」還可應用於手語翻譯、新聞稿件撰寫、服裝設計等領域，其任務完成程度非常接近人類水平，並有望為2022年冬奧會服務。

據瞭解，2021北京智源大會為期3天，全球200餘位人工智能領袖圍繞「AI最迫切需要解決的問題」這一核心議題展開討論。