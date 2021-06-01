廣州再添11例本土確診 升級防疫措施

廣州疫情升溫，為遏制疫情傳播，廣州和佛山都升高防疫措施，實施離境管制。離開當地須憑「健康碼」綠碼，並持有72小時內核酸檢測陰性證明。（中新社）

廣東省新冠肺炎疫情 未減緩，1日通報新增11宗本土確診病例，另2宗本土無症狀感染病例，全部出現在廣州。為遏制疫情傳播，廣州和佛山1日都升級防疫措施。

廣州衛健委1日表示，廣州新增本土確診個案呈現出區域集中性、家庭聚集現象兩個特點。廣州1日公布患者詳情，年齡最小的為一名7歲女童，被診斷為無症狀感染者。其餘10名患者包括4男6女，年齡介乎16歲至85歲，均居住在廣州荔灣區。

廣州市疫情防控指揮部1日通告，公布38個封閉管理區域，包括荔灣區中南街全域、全市所有感染者居住和工作的37個疫點及周邊區域；涉及有關區域的市民即日起要嚴格居家，足不出戶，封閉管理。

鄰近廣州的佛山市近日也持續出現感染個案，當地新冠肺炎疫情防控指揮部1日宣布，限制市民和車輛離開當地的管理措施。任何人經機場、鐵路、公路客運站離開當地，均需提供「健康碼」綠碼，並持有72小時內核酸檢測無感染證明。

中國 工程院院士鍾南山對廣州這波疫情提出建議稱，針對人口多、密度大的疫情重點區域，應採取更加及時、嚴格、精準的防控措施，減少市民流動和聚集，加大核酸檢測篩查力度，盡快切斷傳播鏈條。

此外，據澎湃新聞報導，中國首批供應WHO「新冠肺炎疫苗 實施計畫」（COVAX）的新冠疫苗，6月1日正式量產。生產這批疫苗的中國生物黨委書記朱京津在下線生產儀式上表示，此次生產的新冠疫苗實現了幾處換新：一是採用全新全英文的包裝；二是疫苗瓶上有「VVM」標簽，能監測環境溫度的變化；三是疫苗外觀、包裝特別印刷國際監管的二維碼；四是應WHO要求，補充完善了疫苗的說明書。