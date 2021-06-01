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國台辦再呼籲：盡快拆除人為障礙 讓中國疫苗輸台

特派記者呂佳蓉/杭州即時報導
中國國台辦發言人馬曉光。(新華社)
中國國台辦發言人馬曉光。(新華社)

中國國台辦今日再度發布新聞稿，呼籲民進黨政府盡快改變在疫苗問題上的政治操弄，盡早為中國疫苗輸台拆除人為障礙。

台灣疫情升溫，疫苗嚴重缺乏。中國國台辦今日以發言人馬曉光的名義發布問答新聞稿，新聞稿問及，「台灣各界盼從大陸引進疫苗呼聲越來越高，但是民進黨以『安全性存疑』等藉口繼續限制，同時卻宣布簽約購買尚未完成二期臨床試驗的自產疫苗，被質疑有經濟套利、炒股之嫌。對此有何評論？」 

馬曉光指出，「我們注意到這些報道。對於是否存在經濟套利或炒股之嫌，我們不便評論。」

馬曉光說，台灣疫情持續蔓延，台灣民眾面臨的防疫壓力日益增大。近日，台灣一些政黨、縣市、團體和人士紛紛呼籲開放引進中國疫苗或購買BNT疫苗。台灣有民意調查結果顯示，超過九成受訪民眾表示，只要有合格疫苗可打，他們都願意打，包括中國疫苗。

馬曉光強調，中國高度牽掛台灣民眾的生命健康福祉，願意盡最大努力提供幫助。上海復星醫藥集團擁有BNT公司mRNA新冠疫苗在中國及港澳台地區獨家商業權益。該醫藥集團此前表示願意將其代理的BNT疫苗服務台灣民眾。「我們積極協助台灣有關方面與復星方面接洽。」

馬曉光又說，國藥集團相關疫苗已被世界衛生組織納入全球「緊急使用清單」，且運輸方便、安全性高，非常有利於全民接種。中國累計報告接種新冠病毒疫苗截至5月31日超過6.61億劑次，中方願意盡速作出安排，讓廣大台灣同胞有中國疫苗可用。

馬曉光最後說，「民進黨當局應認真傾聽島內各界渴求安全疫苗的呼聲，以廣大台灣同胞生命健康安全和利益福祉為重，盡快改變在疫苗問題上政治操弄的做法，盡早為中國疫苗輸台拆除人為障礙。」

疫苗 台灣 中國

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