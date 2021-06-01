香港六四紀念館恐不保 王丹：建議改設美國

位於香港的「六四紀念館」。(美聯社)

鑑於設在香港 、全球唯一的「六四 紀念館」前景難料，海外中國 民運人士王丹昨晚主張，在美國再行建立實體的六四紀念館，並希望最慢能在2024年「六四事件」35周年時開幕，以保存歷史記憶。

港媒報導，香港「六四紀念館」1日下午遭港府食物環境衛生署人員上門警告，指館內舉辦展覽並未申請「公眾娛樂場所牌照」，食環署為此向「涉嫌違反條例的人士展開執法程序」。

由海外中國民運人士發起及舉辦的「點起一根蠟燭—2021年『六四』32周年全球網絡視屏紀念大會」，1日晚間透過視訊方式登場，來自北美、歐洲、台灣、香港、日本等地的民運人士、學者、政治人物等50餘人參加。

其中，與會的台灣人士包括駐德代表謝志偉、總統府發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡），立法委員王定宇、林為洲、王婉諭、范雲，民進黨副秘書長林飛帆、國民黨文傳會副主任鄭照新等藍綠政治人物。

在這場線上紀念會中，與會者大多提到了香港民主運動在「港區國安法」實施後，面臨到巨大的壓力。其中，前香港民主黨主席、前立法會議員劉惠卿直指，香港目前的情況「非常差」，1日更有官員直衝六四紀念館。她不知道紀念館還能存在多久，更別提每年在維園舉辦的六四紀念晚會，今年仍然停辦。

但劉惠卿強調，儘管香港人如今因為擔驚受怕而開始自我審查，「不知道講話還能講多久」，但香港人不會放棄，民主運動無論如何困難，都會繼續走下去。

王丹在發言時說，有人一直認為，如果沒有八九民運，時任中共總書記趙紫陽推動的政治改革將可能持續下去，中國的民主化將不會像如今這般倒退。但事實上，不應該有的是「六四鎮壓」，而非八九民運。而民運則是對當時政治改革未能持續所產生的結果。

他表示，身為八九民運一代，有責無旁貸的義務還原真相。然而，由香港支聯會創立的六四紀念館，在香港當今的政治氣氛下恐無法繼續存在。因此，他倡議在美國另行建立實體的六四紀念館以繼續保存歷記憶，並希望能在六四事件35週年時，在各界齊聚下盛大開幕。

立法院人權促進會副秘書長吾爾開希指出，歐美國家經過30多年對中共政權的綏靖及姑息，如今終於看到了中共在香港和他家鄉新疆的倒行逆施，進而慢慢看清其真面目及本質，開始「對中國說不」，讓外界「看到一點希望」。而對中共最明確的答覆，就是「不放棄希望」。