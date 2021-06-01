中國9月1日起 禁學校及教師公開學生考試成績排名

中國發布《未成年人學校保護規定》，9月1日起，禁止學校、教師公開學生的考試成績和排名。(新華社微博照片）

中國教育部 1日首次發布《未成年人學校保護規定》，包括今年9月1日起，禁止學校、教師公開學生的考試成績和排名，以減少學生之間的攀比、緩解應試壓力，但是要求學校採取措施，便利家長私下知道相關學業信息。

據星島網，人民大學附屬中學校長劉小惠在記者會上說，從防止「唯分數論」、保護學生隱私、避免歧視 的角度出發，今年四月中國教育部就新《規定》草案公開征求意見，當時引起不少熱議。有人誤以為禁止公開考試排名，家長就無法知道子女的學業表現。

「從現在拿到的《規定》可以看到，第10條規定中已經做了修改：學生的考試成績、名次等學業信息，學校應當便利學生本人和家長知曉，但不得公開、不得宣傳升學的情況。所以《規定》當中已經明確了學生、家長對考試成績、名次等學業成績的知情權。」劉小惠表示。

中國教育部6月1日召開新聞發布會。會上發布的《未成年人學校保護規定》指出，為保護學生隱私和自尊心，減少攀比、避免歧視，緩解應試壓力，禁止學校、教師公開學生的考試成績和排名，但是要求學校採取措施，便利家長知道學生的成績等學業信息。