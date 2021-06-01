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「結束一黨專政」倡議違國安法？林鄭：顛覆制度屬違法

記者羅印冲/即時報導
香港特首林鄭月娥。（美聯社）
香港特首林鄭月娥。（美聯社）

2018年時任香港中聯辦主任王志民曾指「結束一黨專政」是偽命題，香港特首林鄭月娥被問到相關說法是否違反國安法，她回應說，一個口號的含意，要看在甚麼情況下說出，以及會否引伸至可能違反現行法例的情況，並指有關問題是強人所難，強調事情複雜，難以由特首簡單定奪「是、否」。但她又指，顛覆國家根本制度屬違法。

據星島網報導，被問「六四」32周年支聯會燭光晚會被禁，林鄭月娥表示該宗上訴已被駁回，故不予評論，強調應按法律行事。

就國安法提問，林鄭月娥指，近年香港發生了很多事，國安法為香港帶來很大影響，亦保障一國兩制實施，「當然會產生一定變化」，例如國安法要求媒體、大學等都要履行國安法。

林鄭又說，某些口號是否違法，難由特首回答是或否，要看在什麼情況下叫口號，以及之後執法機關蒐證、是否提出起訴等，最後才交由法庭決定。

林鄭強調，基本法列明香港是中華人民共和國不可分離的一部分，亦直轄大陸中央人民政府，故有責任履行基本法及大陸憲法的涉港部分。她引用大陸憲法有關共產黨領導角色的部分，指香港不可以做違反大陸憲法的事，但保留了資本主義制度等，強調維護大陸國家主權統一、領土完整是共同義務。她又指，顛覆國家根本制度屬違法。

林鄭表示，今個月底將進入實施「港區國安法」一周年，相信接近6月底時，執法部門、律政部門或她本人，都會回顧過去一年的情況，根據法例，行政長官要向北京提交有關貫徹執行國安法的工作報告，由於工作涉及國家安全委員會，因此報告不會公開。

香港 林鄭月娥 北京

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