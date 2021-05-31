三孩政策迎生育潮？中國：放開二孩 多生1000萬人

中國官方指出，近年政策調整累計多出生二孩上千萬。（取材自澎湃新聞）

因應少子和人口高齡化，中國 官方實施一對夫妻可生育三個子女政策及配套措施，但出現質疑成效的聲音，中國國家衛生健康委有關負責人則表示，近年來中國政策調整，使中國累計多出生二孩1000多萬人。

據新華社報導，該負責人指出，當前，中國正處於人口大國向人力資本強國轉變的重大戰略機遇期，實施一對夫妻可生育三個子女政策及配套支持措施，能夠最大限度發揮人口對經濟社會發展的能動作用，牢牢把握戰略主動權，積極應對生育水平持續走低的風險，統籌解決人口問題，為全面建成社會主義現代化強國創造良好的人口環境。

他提到，中共十八大以來，先後作出實施單獨兩孩、全面兩孩政策的重大決策，取得明顯成效。從第七次人口普查數據看，目前0至14歲少兒人口占比從2010年的16.6%，提高到2020年的17.95%。近年來，由於政策調整原因，全中國累計多出生二孩1000多萬人。

出生人口中，二孩佔比由2013年的30%左右上升到近年來的50%左右。出生人口性別比從2013年的118降至目前的111左右。

至於中國實施全面兩孩政策後，為何近年來出生人口仍下降？該負責人說，世界發達國家普遍生育水平較低。隨著中國城鎮化、工業化、現代化水平不斷提高，高等教育 普及，社會保障完善，少生優生成為社會生育觀念主流。

他認為，近年來，出生人口下降的主要原因有：一是生育婦女規模減少，婚育年齡推遲。二是群眾生育意願降低。教育、住房、就業 等相關經濟社會政策成為影響家庭生育抉擇的關鍵。全面兩孩政策實施後，相當比例的家庭想生不敢生，排名前三的原因是經濟負擔重、嬰幼兒無人照料和女性難以平衡家庭與工作的關係。三是新冠肺炎疫情影響。國際多項調查研究發現，新冠肺炎疫情使得多個國家和地區生育水平下降。

實施三孩政策，還需要哪些配套措施？該負責人表示，要促進生育政策和相關經濟社會政策配套銜接，健全重大經濟社會政策人口影響評估機制。要將婚嫁、生育、養育、教育一體考慮。要完善生育休假與生育保險制度，加強稅收、住房等支持政策，保障女性就業合法權益等。