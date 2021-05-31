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將經濟蛋糕做大 中國三孩生育政策 可逆轉這些趨勢

中新社／北京5月31日電
中國將迎來三孩生育政策。(歐新社)
中國將迎來三孩生育政策。(歐新社)

中共中央政治局5月31日會議透露重磅消息：中國將迎來三孩生育政策！會議提到，進一步優化生育政策，實施一對夫妻可以生育三個子女政策及配套支持措施，有利於改善中國人口結構、落實積極應對人口老齡化國家戰略、保持中國人力資源禀賦優勢。此間分析認為，三孩生育政策此時推出，與當前中國人口發展的一些新情況、新變化有關。　　

•總和生育率1.5  高度敏感警戒線

根據第七次全國人口普查結果，2020年中國育齡婦女總和生育率為1.3，自2010年第六次人口普查以來首次低於1.5，實施全面兩孩政策後，生育水平出現短期回升，之後逐漸下行，在低水平徘徊。國際上通常認為總和生育率1.5左右是一條「高度敏感警戒線」，如持續低於該水平，就有跌入「低生育率陷阱」的可能。

南開大學經濟學院教授、中國人口學會副會長原新表示，推出「三孩生育」政策一方面是為了促進落實中國積極應對人口老齡化國家戰略，同時也是為了促進「十四五」規劃綱要中提出的「推動實現適度生育水平」。根據《國家人口發展規劃（2016—2030年）》，2030年中國總和生育率預期目標為1.8，這與當前水平仍有一定差距。　

受訪專家認為，生育政策進一步放寬對中國是好事，但其對改善生育率更多起到短期效果，能否制定好與生育政策相配套的經濟社會政策至為關鍵。　　

•與三孩政策不合的規定 該廢就廢

值得注意的是，此次會議提及「促進生育政策和相關經濟社會政策配套銜接」。會議列出一些具體措施，例如要將婚嫁、生育、養育、教育一體考慮，加強適婚青年婚戀觀、家庭觀教育引導，對婚嫁陋習、天價彩禮等不良社會風氣進行治理，提高優生優育服務水平，發展普惠托育服務體系，推進教育公平與優質教育資源供給，降低家庭教育開支。　　

原新認為，做好經濟社會政策與生育政策的銜接，首先要從法律著手。現行生育相關政策法規均與全面二孩政策配套對接，應對其進行認真梳理，與三孩生育政策不適應的規定該廢止的廢止，該修改的修改，從而為其實施奠定法律基礎。　

•要讓民眾生得起、養得起，降低育孩的成本

「實現經濟可持續發展，將經濟蛋糕做大，是任何一項社會公共政策執行到位的前提。」原新還指出，在此基礎上，要讓民眾生得起、養得起，適度降低養育孩子的直接經濟成本，以及時間成本、社會成本、政策成本等間接成本。構建一個覆蓋小、中、老各年齡層的生育安全和生育關懷社會公共政策體系。

生育率降低叠加老齡化，也讓中國勞動年齡人口不可避免地減少。北京大學人口研究所所長陳功指出，在2021到2030年間，勞動年齡人口總量和比率將繼續以較快速度降低，人口撫養比也將繼續提昇，由低人口撫養比帶來的人口數量紅利逐步進入尾聲。　　

三孩生育政策的實施能否逆轉這一趨勢？在原新看來，以往中國作為世界加工廠，構建了一個勞動密集型產業結構，將勞動力資源優勢轉變為高速經濟增長。如今中國向高質量發展邁進，產業結構必然轉向科技密集型、資本密集型、智力密集型，勞動力需求也將隨之變化，勞動力質量需求會部分甚至大部分地替代勞動力數量需求。

•從享受人口數量紅利→創造人口質量紅利

第七次人口普查數據顯示，中國勞動年齡人口總規模仍然較大，達8.8億人。同時，勞動年齡人口素質顯著提高，平均受教育年限達10.75年，比2010年的9.67年提高1.08年。

「人口紅利本身不取決於人口變化，更取決於整個經濟社會決策」，原新說，人力資本的不斷強大將成為未來中國人口紅利的基礎。同時，雖然中國人力資源在減少，但其規模依然巨大。三孩生育政策推出以及相關經濟社會政策的配套銜接，有助於鞏固這種人口紅利優勢。　　

陳功也表示，可以預期中國人口質量將在未來較長時間內保持較快提昇速度，並成為推動經濟高質量發展的有利條件，走出一條從享受人口數量紅利到創造人口質量紅利的人口發展道路。

中國 教育 人口普查

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