支援廣州抗疫 十萬劑康希諾疫苗抵穗

中國國產腺病毒載體新冠疫苗，康希諾疫苗，只需打一針，有效期達半年。（央視畫面截圖）

31日凌晨零時三十分，由中國 軍事科學院陳薇團隊研製的康希諾疫苗 ，經由冷鏈運輸車，在經過兩千多公里的長途跋涉後，終於抵達位於廣州番禺的廣東省疾控中心。這10萬劑「一針新冠疫苗」將會被投放到廣東相應地區使用。

據南方日報報導，這批10萬劑「一針新冠疫苗」是由康希諾生物股份公司與中國軍事科學院軍事醫學研究院生物工程研究所陳薇團隊合作研發的重組新型冠狀病毒疫苗（5型腺病毒載體）（Ad5-nCoV），廣東省疾控中心從即日起會根據疫情 防控需要投放到相應地區使用。

據康希諾生物負責人介紹，這次公司緊急調配支援廣東的10萬劑疫苗是由康希諾生物天津工廠生產的克威莎，是首個獲批的中國國產腺病毒載體新冠疫苗，「該疫苗最大的特點是單針接種14天後可產生有效保護，對所有症狀的總體保護效力為68.83%，超出了世界衞生組織的50%要求，對重症的保護效力為95.47%，特別適合在應急情況下使用。」

廣東省疾控中心的防疫專家表示，每種疫苗的接程序由疫苗的技術路線決定，需經過嚴格的臨床試驗，安全性和有效性得到驗證方可上市使用。

從其他省份接種的情況來看，一針次的和兩針次的疫苗安全性和有效性相似，目前廣東使用的三種均為兩針次的滅活疫苗，一針次腺病毒載體新冠疫苗的到來，為廣東省新冠疫苗的接種供應多了一種方案，這次10萬劑「一針新冠疫苗」會根據疫情防控的需要投放到粵省內相應地區使用。