變異株威脅 中國：正研製新疫苗

廣州疫情持續升溫，市民接受核酸檢測。中新社

中國 疾控中心研究員邵一鳴表示，中國已針對新冠病毒變異株研製新一代疫苗 。對於最早一批完成新冠疫苗接種人群，也會根據科學數據，確定這些人何時應補充接種「加強針」。

邵一鳴接受央視新聞專訪時表示，中國目前可供民眾選擇的疫苗種類愈來愈多，分別是只需打1針的腺病毒載體疫苗，打兩針的滅活疫苗（台灣 稱「減毒疫苗」），以及需要打3針的重組蛋白疫苗。

當前變異毒株不斷出現，不少人擔心現有疫苗的效力。邵一鳴說，「它們會對疫苗的綜合抗體有大概10個、20個百分點的下降，疫苗還是維持在50%以上的保護率。」他表示，現有的疫苗都還可以應付當前這些變異病毒，但「大家要快一點接種」，阻斷它的傳播。邵一鳴還指出，中國已針對變異株研究新一代的疫苗，目前的滅活疫苗技術路線尤其適合快速應對變異株。

距離中國首批接種新冠疫苗的時間已將近6個月，當初接種疫苗所產生的抗體會否失效。邵一鳴表示，根據目前的研究，接種疫苗6個月後，部分人對病毒仍然有一定的防禦能力。但他也強調，會根據科學數據，確定接種時間較長的人群何時應進行「加強針」的免疫。

中國國家衛健委發言人米鋒31日披露，截至5月30日，中國累計報告接種新冠病毒疫苗6億3917.2萬劑次。

此外，廣州疫情持續升溫，中國31日通報新增本土確診病例20例，均在廣東，其中18例在廣州。