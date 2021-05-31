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中國推「三胎化」政策 中港生育概念股勁揚

編譯任中原／綜合外電

中國將允許夫婦生育第三個小孩，以減緩生育率下降對經濟造成的長期風險。中國及香港股市生育概念股勁揚。

據中國「新華社」報導，中共中央政治局31日召開會議，決定將現行的「二胎化」限制進一步放鬆，表示「將允許每對夫妻有第三個小孩，並執行相關的配套政策，以協助改善人口結構」。報導中並未明確提到這項政策何時生效，但會議中討論現在到2025年期間將落實那些相關的重要政策。

中國於2016年開始實施「二胎化」政策，但並未能扭轉出生率下降的趨勢。一些政府官員已呼籲政府完全廢除生育子女數限制。

新華社並報導，政治局宣布政府將實慎、分階段地提高退休年齡。

專家指出，政治局可能是看到了最新的人口普查結果，以及各界普遍認為應該改變現制；如果這項調整無法見效，中共可能做出更進一步的決定。

彭博資訊經濟學者指出，「三胎」新政策是正確的作法；政府還須儘快採取其他有利於生育及父母的政策，並提高退休年齡。

香港中文大學政治學副教授詹晶表示，「對富裕的民眾而言，放寬生育政策將鼓勵他們生更多小孩；但中產階層及低所得者，新政策的誘因仍然不夠」。

這項消息公布後，中國「育嬰概念股」大幅上漲，深圳股市貝因美嬰兒奶粉股價上漲10%，香港錦欣生殖股價更大漲近24%。

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