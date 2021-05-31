中國宣布實施三孩生育政策 挽救低生育率

醞釀許久後，中國宣布將開放「三孩」。（路透資料圖片）

中國此前進行第七次人口普查，出現出生率低和高齡化趨勢，中共 中央政治局5月31日召開會議指出，進一步優化生育政策，實施一對夫妻可以生育三個子女政策及配套支持措施，有利於改善中國人口結構。

據新華社報導，會議聽取中國十四五時期積極應對人口老齡化重大政策舉措匯報，審議《關於優化生育政策促進人口長期均衡發展的決定》，由中共中央總書記習近平主持會議。

會議指出，積極應對人口老齡化，事關國家發展和民生福祉，是實現經濟高質量發展、維護國家安全和社會穩定的重要舉措。

會議強調，要貫徹落實積極應對人口老齡化國家戰略，加快建立健全相關政策體系和製度框架。要穩妥實施漸進式延遲法定退休年齡，積極推進職工基本養老保險全國統籌，完善多層次養老保障體系，探索建立長期護理保險制度框架，加快建設居家社區機構相協調、醫養康養相結合的養老服務體系和健康支撐體系，發展老齡產業，推動各領域各行業適老化轉型升級。

➤➤➤5大危機 讓中國推「三孩」政策

會議指出，中共十八大以來，中共中央根據人口發展變化形勢，先後作出實施單獨兩孩、全面兩孩政策等重大決策部署，取得積極成效。同時，人口總量龐大，近年來人口老齡化程度加深。進一步優化生育政策，實施一對夫妻可以生育三個子女政策及配套支持措施，有利於改善人口結構、落實積極應對人口老齡化國家戰略、保持我國人力資源禀賦優勢。

會議強調，各級黨委和政府要加強統籌規畫、政策協調和工作落實，依法組織實施三孩生育政策，促進生育政策和相關經濟社會政策配套銜接，健全重大經濟社會政策人口影響評估機制。

會議指出，要將婚嫁、生育、養育、教育 一體考慮，加強適婚青年婚戀觀、家庭觀教育引導，對婚嫁陋習、天價彩禮(聘金)等不良社會風氣進行治理，提高優生優育服務水平，發展普惠托育服務體系，推進教育公平與優質教育資源供給，降低家庭教育開支。

此外，要完善生育休假與生育保險制度，加強稅收、住房等支持政策，保障女性就業合法權益。對全面兩孩政策調整前的獨生子女家庭和農村計畫生育 雙女家庭，要繼續實行現行各項獎勵扶助制度和優惠政策。要建立健全計畫生育特殊家庭全方位幫扶保障制度，完善政府主導、社會組織參與的扶助關懷工作機制，維護好計畫生育家庭合法權益。要深化國家人口中長期發展戰略和區域人口發展規畫研究，促進人口長期均衡發展。