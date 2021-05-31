我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美逾40.7%民眾 已完成疫苗接種

中國宣布實施三孩生育政策 挽救低生育率

中國宣布實施三孩生育政策 挽救低生育率

記者羅印冲／即時報導
醞釀許久後，中國宣布將開放「三孩」。（路透資料圖片）
醞釀許久後，中國宣布將開放「三孩」。（路透資料圖片）

中國此前進行第七次人口普查，出現出生率低和高齡化趨勢，中共中央政治局5月31日召開會議指出，進一步優化生育政策，實施一對夫妻可以生育三個子女政策及配套支持措施，有利於改善中國人口結構。

據新華社報導，會議聽取中國十四五時期積極應對人口老齡化重大政策舉措匯報，審議《關於優化生育政策促進人口長期均衡發展的決定》，由中共中央總書記習近平主持會議。

會議指出，積極應對人口老齡化，事關國家發展和民生福祉，是實現經濟高質量發展、維護國家安全和社會穩定的重要舉措。

會議強調，要貫徹落實積極應對人口老齡化國家戰略，加快建立健全相關政策體系和製度框架。要穩妥實施漸進式延遲法定退休年齡，積極推進職工基本養老保險全國統籌，完善多層次養老保障體系，探索建立長期護理保險制度框架，加快建設居家社區機構相協調、醫養康養相結合的養老服務體系和健康支撐體系，發展老齡產業，推動各領域各行業適老化轉型升級。

➤➤➤5大危機 讓中國推「三孩」政策

會議指出，中共十八大以來，中共中央根據人口發展變化形勢，先後作出實施單獨兩孩、全面兩孩政策等重大決策部署，取得積極成效。同時，人口總量龐大，近年來人口老齡化程度加深。進一步優化生育政策，實施一對夫妻可以生育三個子女政策及配套支持措施，有利於改善人口結構、落實積極應對人口老齡化國家戰略、保持我國人力資源禀賦優勢。

會議強調，各級黨委和政府要加強統籌規畫、政策協調和工作落實，依法組織實施三孩生育政策，促進生育政策和相關經濟社會政策配套銜接，健全重大經濟社會政策人口影響評估機制。

會議指出，要將婚嫁、生育、養育、教育一體考慮，加強適婚青年婚戀觀、家庭觀教育引導，對婚嫁陋習、天價彩禮(聘金)等不良社會風氣進行治理，提高優生優育服務水平，發展普惠托育服務體系，推進教育公平與優質教育資源供給，降低家庭教育開支。

此外，要完善生育休假與生育保險制度，加強稅收、住房等支持政策，保障女性就業合法權益。對全面兩孩政策調整前的獨生子女家庭和農村計畫生育雙女家庭，要繼續實行現行各項獎勵扶助制度和優惠政策。要建立健全計畫生育特殊家庭全方位幫扶保障制度，完善政府主導、社會組織參與的扶助關懷工作機制，維護好計畫生育家庭合法權益。要深化國家人口中長期發展戰略和區域人口發展規畫研究，促進人口長期均衡發展。

教育 中共 計畫生育

上一則

英相強生：不相信新冠病毒來自武漢實驗室

下一則

5大危機 讓中國推「三孩」政策

延伸閱讀

台北市封城兵推 柯文哲：停班難、停工不得了

台北市封城兵推 柯文哲：停班難、停工不得了
人口普查採用「綜合數據」 研究人員憂疑失準

人口普查採用「綜合數據」 研究人員憂疑失準
外國移民遷入 美國內陸地區人口增加

外國移民遷入 美國內陸地區人口增加
聖塔芭芭拉縣 30至49歲疫苗接種比率最高

聖塔芭芭拉縣 30至49歲疫苗接種比率最高

熱門新聞

湖北省鄂州市一家3口爆出亂倫事件，這兩天在推特、微博等社群平台瘋傳，數百張家人對話擷圖、性愛照片影片在瘋傳。 （唯美村網站截圖）

「毀三觀」 湖北1家3口驚世亂倫? 網友喊警方快查

2021-05-29 08:00
監控片段裡有一男一女在疑似學校教室內發生性行為。（視頻截圖）

黑龍江2大學生教室嘿咻 不雅視頻瘋傳 官媒促揪出上傳者

2021-05-28 10:00
央視網在文章中指甘肅省的馬拉松事故導致21人死亡，極為罕見。（新浪微博圖片）

甘肅馬拉松21死悲劇 中國這些官媒同批主辦方

2021-05-23 16:36
在香港反送中運動裡右眼被射傷的女子，成為抗爭精神象徵，但近日中港媒體影射她眼睛無恙。(Getty Images)

梁振英懸賞13萬美元 尋找赴台的香港「爆眼女」

2021-05-25 15:37
32歲的理髮師，因投資失敗，駕駛BMW轎車，衝撞正在過馬路人行道上的人群，多名行人被撞飛。（新浪微博照片）

大連BMW撞人群 5死5傷 男理髮師投資失敗報復社會

2021-05-23 09:42
法月萍展示蚯蚓土。（取材自紫牛新聞）

女博士棄200萬年薪 回鄉養蚯蚓 年收破千萬

2021-05-28 13:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
佛州宴會廳遭人開槍逾20人死傷 歹徒乘車逃逸

佛州宴會廳遭人開槍逾20人死傷 歹徒乘車逃逸
傳英情報圈認為 武漢病毒實驗室外洩理論有可能

傳英情報圈認為 武漢病毒實驗室外洩理論有可能
一聲巨響 南加一華人家半個玻璃窗沒了 元兇原來是...

一聲巨響 南加一華人家半個玻璃窗沒了 元兇原來是...
幾近封城 明晚起離廣州旅客須持核酸檢測陰性證明

幾近封城 明晚起離廣州旅客須持核酸檢測陰性證明
FDA核准第3款新冠藥物 有助降低初期惡化風險

FDA核准第3款新冠藥物 有助降低初期惡化風險