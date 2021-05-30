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廣東疫情延燒 增本土確診20例 離廣州者須持陰性證明

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廣東疫情延燒 增本土確診20例 離廣州者須持陰性證明

記者羅印冲／綜合報導
廣東本土疫情延燒，30日新增確診20例。（取材自澎湃新聞）
廣東本土疫情延燒，30日新增確診20例。（取材自澎湃新聞）

中國國家衛健委發布，中國昨天（30日）新增確診病例27例，其中境外輸入病例7例（廣東3例，上海2例，福建1例，河南1例），本土病例20例（均在廣東）；無新增死亡病例；無新增疑似病例。廣州市疫情防控指揮部昨晚發布通告，指為減少人員流動帶來的疫情傳播風險，決定暫時對離穗車輛和人員採取管理措施。

另據微信公眾健康廣東31日消息，昨日廣東新增本土確診病例20例（其中16例為無症狀感染者轉確診），廣州報告18例（其中14例為無症狀感染者轉確診），佛山報告2例（均為無症狀感染者轉確診）；新增本土無症狀感染者3例，深圳報告2例，佛山報告1例。

廣東省新增境外輸入確診病例3例，廣州報告，分別來自柬埔寨、印尼和坦桑尼亞。新增境外輸入無症狀感染者3例，廣州報告2例，分別來自中非和阿聯酋；佛山報告1例，來自法國。新增出院2例。

中國境外輸入現有確診病例290例（其中重症病例3例），現有疑似病例2例。累計確診病例6051例，累計治癒出院病例5761例，無死亡病例。

截至5月30日24時，中國現有確診病例328例（其中重症病例6例），累計治癒出院病例86135例，累計死亡病例4636例，累計報告確診病例91099例，現有疑似病例2例。累計追蹤到密切接觸者1024783人，尚在醫學觀察的密切接觸者7969人。

中國新增無症狀感染者19例，其中境外輸入16例，本土3例（均在廣東）；當日轉為確診病例16例（無境外輸入） ；當日解除醫學觀察15例（境外輸入13例）；尚在醫學觀察的無症狀感染者400例（境外輸入366例）。

此外，廣州市疫情防控指揮部發布通告指，由31日晚上10時起，通過廣州轄區內機場、鐵路、公路客運站等站場離開的旅客（不包括外地中轉旅客），須憑健康碼綠碼，並持有72小時內的核酸檢測陰性證明；出省的小型汽車司機及乘客，亦須持有檢測陰性證明；為確保貨運車輛正常運行，廣州市將設立若干幹線貨車司機核酸檢測點，為貨車司機提供免費的核酸檢測服務，具體時間及地點將另行公布。

中國 檢測 疫情

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