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劉鶴：科技創新對中國是「生存」問題

記者羅印冲/即時報導
中國國務院副總理劉鶴。（新浪網）
中國國務院副總理劉鶴。（新浪網）

中共中央政治局委員、中國國務院副總理劉鶴29日下午出席陳嘉庚科學獎、光華工程科技獎頒獎活動並為中國兩院院士作報告。他提到，科技創新對中國來說，不僅是發展問題，更是生存問題。

據觀察者網報導，劉鶴指出，中共總書記習近平在兩院院士大會開幕式上的講話，充分肯定了科技領域的歷史性成就，深入剖析了新一輪科技創新發展態勢，對科技工作作了全面部署。中國總理李克強也對科技工作作了重要部署。要認真學習領會，堅決貫徹落實。

劉鶴表示，科技創新對中國來說，不僅是發展問題，更是生存問題。當前外部環境發生深刻變化，中國國內經濟社會發展進入新階段，建設綠色低碳社會也將引發深刻變革，要從長歷史週期認識和把握中國所處的發展位置。實現科技自立自強，必須堅持中共的全面領導，堅持符合國情的創新路徑，堅持強化基礎研究，堅持人才優先，堅持管理創新，堅持國際合作。

劉鶴強調，要堅持問題導向和需求引領，加快構建新型舉國體制，集聚各方力量，抓住關鍵環節打造比較優勢。要創造良好科技創新生態，真正釋放科技發展能量。政府部門要當好後勤部長，要更加緊密地團結在以習近平為核心的中共中央周圍，狠抓落實，有所作為，以優異成績迎接中共建黨一百周年。

中國 中共 習近平

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