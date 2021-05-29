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印度變種病毒入侵 廣東再增13人確診 局部封區

英、挪學者研究：新冠是人造 中國用「反向工程」隱瞞

印度變種病毒入侵 廣東再增13人確診 局部封區

記者羅印冲／綜合報導
（取材自微博）
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廣東新冠疫情已持續超過一周，前天再多10人染疫，包括兩名確診及8名無症狀感染者，涉及廣州、佛山及深圳。最新確診的包括佛山1名女嬰，是早前1名無症狀感染者的孫女，其父親亦感染，出現祖孫三代感染。廣州荔灣區4個街道昨升級為中風險地區，實施局部「封區」，限制居民外出。根據官方通報，29日廣東再增加13例確診。

由於涉及印度變種病毒，當局稱廣州這波疫情傳播得快且猛，必須用最短時間實施大隔離、大篩查。疫情重燃，廣東全省疫苗接種迅速突破5000萬劑。

據星島日報報導，廣東省衛健委通報，5月28日，全省新增兩宗本土確診病例，包括廣州1宗（無症狀感染者轉確診），佛山1宗。另新增8宗無症狀感染者：廣州5宗、佛山兩宗、深圳1宗。

佛山新增的確診病例梁某某（女，1歲1個月），為同日報告的無症狀感染者陳某某（女，56歲）的孫女，女嬰的父親梁某某（男，31歲）也被判定為無症狀感染者。

他們3人均住佛山市南海區某屋苑，據悉陳某某是在大規模篩查中驗出陽性的，感染源未明。由於早前佛山出現過涉及廣州荔灣區「飲茶群組」的關聯病例，不排除荔灣傳播鏈已延伸至佛山社區。佛山南海區桂城街道風險等級昨天由低風險升至中風險。

此次廣州荔灣疫情首個病例為5月21日確診的75歲郭姓婆婆，並驗出印度變種病毒株。由於她曾到過多家酒樓飲茶，疫情迅速擴散，累計至少14人染疫。

廣州昨天緊急實施分級分類防控措施，荔灣區再多4個街道昨日升級為中風險地區，區內的住戶除每戶每天限1人外出購買生活必需品外，其他人員不得外出。區內娛樂場所、體育場館等一律停業，餐廳禁止內用，學校改上網課。管制區域內的7個地鐵站實施「只出不進」，巴士線暫停營運。

廣州市衛健委主任黃光烈昨表示，這波疫情傳播速度非常快，傳播力很強。「在這場和病毒進行的賽跑過程中，我們必須比以往跑得再前一點、跑得再快一些，才能及時阻斷病毒傳播途徑、切斷感染鏈條，否則極有可能出現更多本地感染者。」

至於深圳通報新增的1宗無症狀感染者，居於龍崗區，是海納展示工廠無症狀感染者楊某的密切接觸者，兩人為同事。自5月21日起，深圳此輪疫情已出現11名感染者，初步判斷傳播鏈與鹽田港作業有關，為境外輸入關聯疫情。鹽田區昨天起展開「雙百行動」，實現全區全員核酸檢測和目標人群疫苗接種「兩個百分百」覆蓋。

疫情升溫，廣東疫苗接種數字創新高，全省每日接種量升至200多萬劑，累計接種突破5000萬劑，約1200萬人完成兩劑接種。

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