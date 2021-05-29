中國「天舟2號」飛船 已與「天和核心艙」交會對接

天舟二號貨運飛船與天和核心艙交會對接模擬圖。(圖片來源／中國航天科技集團五院)

新華社報導，中國「天舟2號」貨運飛船於當地時間5月29日晚上在海南文昌航天發射場成功發射後， 於當地時間30日5時與太空 站「天和核心艙 」完成自主快速交會對接，對接天和核心艙後向端口，整個過程歷時約8小時。天舟2號與天和核心艙完成交會對接後，轉入組合體飛行階段，會按計畫展開推進劑補給，以及測試等工作。這是貨物運輸系統的第一次應用性飛行。

據中國載人航天工程辦公室介紹，5月29日20時55分，搭載天舟2號貨運飛船的長征7號遙三運載火箭，在中國文昌航天發射場點火發射，約604秒後(約10分鐘)，飛船與火箭成功分離，精確進入預定軌道。21時17分，太陽能帆板兩翼順利展開工作，發射取得圓滿成功。太空站天和核心艙迎來第一位「訪客」。

按照任務規劃，飛船將攜帶3名航天員的消耗品、艙外航天服、平台物資與在軌運行的「天和核心艙」進行交會對接，為後續飛行任務和太空站進一步開展在軌建造奠定堅實基礎。

參加此次發射任務的運載火箭及天舟二號 貨運飛船，分別由中國航天科技集團有限公司所屬的中國運載火箭技術研究院和中國空間技術研究院抓總研製。這是長征系列運載火箭的第371次飛行。

新華社稍早報導，因技術原因兩度推遲發射後，中國當局於5月29日晚，在海南文昌航天發射場準時點火發射天舟2號（Tianzhou-2）貨運飛船，這是太空站貨物運輸系統的第一次應用性飛行。本次任務也是天舟貨運飛船和長征七號運載火箭組成的空間站貨物運輸系統的第一次應用性飛行。

中國4月29日以長征5號B遙2運載火箭發射天和核心艙進入軌道。天和核心艙是中國正建設的「天宮號」（Tiangong）太空站核心艙。大約需進行總共10次任務，才能完成天宮號太空站的軌道上組裝。

天宮號太空站預定2022年全面運作，一旦組裝完成，可望在地球低軌道停留長達15年。