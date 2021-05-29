WSJ：中快馬加鞭接種疫苗 有助東南亞加速復甦

WSJ報導，中國為民眾施打新冠肺炎疫苗的起步較慢，但目前接種疫苗的進展突飛猛進。路透

華爾街日報（WSJ）報導，中國 採取新冠疫苗 相關行動的起步較慢，但目前的接種進展迅速，且中國疫苗每日配送的數量占全球比重將近50%。若維持這個接種速度，可能顛覆全球對亞洲和新興市場復甦步調的預期。

報導指出，中國光是27日一天就配送2,000萬劑新冠疫苗，上周國內疫苗接種速度，甚至超車歐美或英國推出疫苗以來任何時間的接種速度。瑞銀（UBS）經濟學者認為，值得觀察的是，中國對部分國家的供給是否出現缺口，尤其是智利、印尼、土耳其、墨西哥及巴西。

以中期來看，中國民眾加速接種疫苗，有助東南亞各國高度依賴的旅遊業加速復甦，這些經濟體都遭到新冠疫情重創。陸客占泰國觀光客比重約25%，而泰國國內旅遊總產值占國內生產毛額（GDP）比重逾10%。中、泰兩國今年開放邊境的可能性依然不高，但即使明年才開放，對雙方也是一大利多。

密切觀察中國官方數據的人士也許會質疑，中國疫苗接種數據是否灌水？引起質疑在所難免，但這項數據灌水沒有任何好處。對北京當局而言，謊報疫苗接種數據毫無益處，畢竟人民的抵抗力若不夠強，仍無法真正重啟邊境。

外界普遍擔憂中國疫苗的有效性，但這也可能是白擔心一場。中國科興生技公司（Sinovac）和國藥 集團（Sinopharm）若能提高自家疫苗的透明度，並進行更有效的溝通，就能為全球提供服務。根據目前可取得的最佳數據，這兩家公司的疫苗經證實具有防護力。

智利衛生部公布報告，科興研發的新冠疫苗CoronaVac，對預防新冠病毒相關症狀的防護力為65.3%，預防染疫死亡的防護力達86%。這項數據是根據智利國家健保系統1,020萬名成員接種資料而來。

世界衛生組織（WHO）早在三周前就把國藥的疫苗加入緊急授權名單。國藥也公布試驗數據，表示疫苗對預防新冠疫情相關症狀的防護力超過70%，與嬌生（J&J）和阿斯特捷利康（AstraZeneca）疫苗的防護力非常接近。