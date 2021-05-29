林鄭月娥簽署香港選制修訂條例 31日刊憲生效

香港特首林鄭月娥29日簽署經香港立法會通過的「2021年完善選舉制度（綜合修訂）條例」。（圖／取自央視新聞）

香港 特首林鄭月娥 29日根據香港基本法第四十八條第三款簽署經立法會通過的「2021年完善選舉制度（綜合修訂）條例」（簡稱條例），「條例」將於31日刊憲公布，隨即正式生效。

央視新聞報導，林鄭月娥表示，簽署香港立法會通過的法案，公布法律，是特首的憲制職權之一。「我在一年內行使有關職權先後簽署四項完善『一國兩制』在香港特區貫徹實施的法例或法律文件，深感責任重大。」

該四項法例分別是去年6月11日簽署的「國歌條例」；由中國全國人民代表大會常務委員會通過、在去年6月30日由香港特首簽署有關公布並實施的「中華人民共和國香港特別行政區維護國家安全法」；今年5月20日簽署的「2021年公職（參選及任職）（雜項修訂）條例」，以及5月28日簽署的「條例」。

林鄭月娥說，法例的生命力在於其是否得到準確及貫徹落實。香港政府會履職盡責，無畏無懼地果斷執法，竭力維護特區的憲制秩序，確保香港的長期繁榮穩定，她感謝立法會通過有關法例，以及社會各界和普羅市民對各項立法工作的支持。

完成「條例」的本地立法工作後，林鄭月娥指出，港府目前的工作重點將包括防控新冠疫情 ，力求達致「清零」；依法籌備未來三場選舉，確保選舉公平、公正和公開地舉行，以及推動經濟復甦，並與立法會共同努力解決重大民生問題。